48 Cantones dan ultimátum al Gobierno por alza de combustibles y advierten medidas de hecho en 72 horas

Las autoridades indígenas y ancestrales de la Junta Directiva de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán dieron un ultimátum al Gobierno y advirtieron que impulsarán medidas de hecho si en un plazo de 72 horas el Ejecutivo no responde de forma concreta a una serie de demandas relacionadas con el incremento en el precio de los combustibles.

La postura fue fijada mediante un comunicado público en el que las autoridades expresan su "rechazo absoluto y categórico" al constante aumento del precio de la gasolina y sus derivados, al considerar que el encarecimiento afecta directamente la economía de las familias guatemaltecas.

Según el pronunciamiento, el alza en los combustibles repercute en el costo de la canasta básica, el transporte y los insumos agrícolas, lo que, afirman, agrava la situación económica de los sectores más vulnerables.

Como parte del documento, los 48 Cantones dejaron claro que no respaldan un subsidio estatal para mitigar el aumento en los precios de los combustibles.

Las autoridades sostienen que esa medida constituye únicamente una solución temporal que se financia con recursos provenientes de los impuestos de la población y que, a su criterio, beneficia principalmente a las empresas importadoras de combustibles.

"El subsidio no resuelve el problema de raíz y solo incrementa la deuda pública del país", señalaron en el comunicado.

Rechazo al etanol

Otro de los puntos planteados por las autoridades indígenas es su oposición a la implementación obligatoria del etanol en las gasolinas.

En el pronunciamiento afirman que esa política responde a intereses de monopolios corporativos y advierten que podría afectar la soberanía alimentaria al destinar tierras agrícolas para la producción de biocombustibles.

Además, consideran que el uso de etanol podría comprometer la vida útil de los vehículos, especialmente de aquellos cuyos propietarios no cuentan con recursos para asumir eventuales reparaciones mecánicas.

Pliego de peticiones

En lugar de subsidios, los 48 Cantones plantearon dos medidas que consideran soluciones estructurales para reducir el precio de los combustibles.

La primera consiste en eliminar los aranceles aplicados a la importación de combustibles y sus derivados, con el objetivo de promover una mayor competencia entre proveedores y trasladar esa reducción a los consumidores.

La segunda propuesta es suspender temporalmente el impuesto específico que grava los combustibles, medida que, según las autoridades indígenas, permitiría una disminución inmediata en los precios que pagan los usuarios en las estaciones de servicio y aliviaría el costo de la canasta básica.

Las autoridades exigieron al Gobierno y a las instituciones competentes adoptar acciones de fondo y dejar de aplicar medidas que califican como superficiales.

Advierten medidas de hecho

En el comunicado, los 48 Cantones informaron que conceden un plazo de 72 horas para recibir respuestas concretas a sus demandas.

Advirtieron que, de no existir una respuesta satisfactoria, pondrán en marcha diversas medidas previamente consensuadas en asambleas comunitarias, aunque no detallaron cuáles serían.

Asimismo, indicaron que las autoridades indígenas y la Unión de Transportistas de Totonicapán, en sus diferentes modalidades, permanecerán en estado de alerta y en asamblea permanente mientras esperan la respuesta del Gobierno.

"No permitiremos que se siga empobreciendo al pueblo para beneficiar a unos pocos", concluye el pronunciamiento.

Precios superan los Q43 por galón

El pronunciamiento se conoce en un contexto de incremento en los precios de los combustibles.

De acuerdo con el más reciente monitoreo del Ministerio de Energía y Minas (MEM), en el área metropolitana el galón de gasolina superior se cotiza en promedio a Q41.07 en modalidad de autoservicio y Q42.10 en servicio completo.

La gasolina regular registra un promedio de Q40.07 en autoservicio y Q41.08 en servicio completo.

En tanto, el diésel alcanza un promedio de Q42.26 por galón en autoservicio y Q43.19 en servicio completo, por lo que en algunas estaciones de servicio su precio ya supera los Q43 por galón.

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