Verificamos por usted: ¿habrá menos gasolina superior disponible en Guatemala?

Diversos mensajes que circulan en las redes sociales indican que disminuirá el abastecimiento de gasolina superior y que se está limitando el despacho por parte de importadores de ese combustible. El MEM indicó que hay abastecimiento, según le informaron las importadoras.

En algunos de esos mensajes se atribuye esa situación a que usuarios han optado por comprar gasolina superior para no usar la regular con etanol (E10), y en otros se indica que la intención de limitar el despacho de la superior busca forzar al consumidor a usar la gasolina regular E10.

A partir del 22 de agosto del 2026 se implementó en Guatemala, para su comercialización al consumidor final, la gasolina regular con 10% de etanol, a la cual ahora se le conoce como E10R.

Sin embargo, el Gobierno decidió que la mezcla de etanol en la gasolina superior no se implementaría en esa fecha, ya que antes deberían analizarse y emitirse dictámenes, los cuales deben considerar la evaluación de aspectos técnicos y económicos "que puedan afectar a las partes que realizan actividades relacionadas con el manejo, transporte, comercialización y mezcla del alcohol carburante".

Luego de los mencionados dictámenes técnicos, se emitirá la disposición ministerial que fijará la fecha de inicio de la mezcla en la gasolina superior, según el acuerdo ministerial emitido por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Derivado de ello, en las redes sociales se ha mencionado que muchas personas dejaron de usar la gasolina regular E10 y optaron por la premium y, como consecuencia, aumentó el consumo de gasolina superior.

Algunos de los mensajes que circulan se refieren al aviso que supuestamente emitió una importadora a clientes mayoristas y distribuidores, en el que indica que a partir del sábado 5 de septiembre implementó una restricción temporal, excepcional y operativa en el despacho de gasolina premium, derivado del crecimiento atípico de la demanda, que provocó una reducción en las existencias disponibles en sus terminales. Por ello, establece rangos de volúmenes límite que despachará según el volumen del pedido por cada cisterna y sujeto a la disponibilidad efectiva del producto.

Hay perfiles donde se presenta un documento y en otros era leído al público. Algunos usuarios lo critican porque señalan que con ello se busca forzar el uso de la gasolina regular con etanol; otros mencionan que según se argumenta en el documento, la decisión busca administrar de forma responsable el inventario disponible para fortalecer la continuidad del abastecimiento al consumidor final.

Consumo: 2 de cada 10 se pasaron a la regular, pero aseguran suministro

Respecto de la demanda de gasolina superior en las últimas dos semanas, desde el 22 de agosto, cuando se implementó la gasolina regular con etanol, el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, indicó que han observado que algunas personas migraron al uso de gasolina superior y que representan dos de cada diez consumidores, lo que equivale a alrededor del 20%.

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Añadió que algunos ya están regresando al uso de la gasolina regular y esperan que otros también retornen pronto, porque los otros ocho consumidores están demostrando que su uso es normal.

El funcionario dijo que ese cambio no ha impactado el mercado guatemalteco, el cual está preparado para esa variación que eventualmente puede darse. Incluso refirió que en fechas de pago de salario algunos consumidores optan por usar gasolina superior durante algunos días y luego regresan a la regular.

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El ministro de Energía dijo que todas las gasolineras ya cuentan con gasolina regular con etanol. Explicó que entre el quinto y el noveno día desde el inicio de la implementación del E10 se alcanzó el 100% de cobertura.

Refirió que en el MEM y en la Diaco no han recibido quejas respecto del uso de ese combustible.

MEM: hay abastecimiento

Por su parte, el MEM emitió el sábado 5 de septiembre un boletín, distribuido también en sus redes sociales, en el que informa que Guatemala cuenta con suficiente combustible para atender la demanda nacional de gasolinas y diésel. Agrega que "el suministro está garantizado y continúa desarrollándose con normalidad".

El ministerio agrega en ese boletín que mantiene un seguimiento constante del mercado, conforme a la Ley de Comercialización de Hidrocarburos.

La institución reiteró la importancia de informarse por medio de fuentes oficiales y confiables. También destacó la necesidad de evitar la especulación al atender información no verificada que pueda generar preocupación innecesaria.

Ministro: importadoras aseguran suministro

Consultado el ministro Barrios, del MEM, acerca de los mensajes en redes sociales sobre que una importadora de hidrocarburos está restringiendo el despacho de gasolina superior por el aumento de la demanda, el funcionario respondió que se debe tener cuidado porque está circulando información falsa.

Indicó que sobre una importadora circulan anuncios que según les informó la compañía son falsos.

Además, el funcionario comentó que circuló una nota comercial de otra importadora dirigida a sus clientes mayoristas, en la que informa que la compañía está estableciendo un mecanismo para garantizar el despacho de gasolina superior, pero que en las redes sociales la están interpretando al revés.

En este caso, Barrios agregó que la compañía emitió una comunicación interna dirigida a sus clientes mayoristas, en la que garantiza la distribución de gasolina superior. Sobre la limitación de los volúmenes, dijo que ese aspecto debe consultarse directamente con la empresa.

El ministro también expuso que conversó con cada compañía importadora de hidrocarburos y que las tres le han informado que "no hay ninguna situación de desabastecimiento de la (gasolina) super" ni “situación de alerta sobre un eventual incumplimiento en el despacho de gasolina”. Además, le mencionaron que hay suficiente cantidad de combustibles para satisfacer el mercado y que hay buques en tránsito, por lo que no existe problema.

Agregó que, cuando eventualmente ocurre alguna situación que impide el paso de los vehículos, como problemas con un puente o manifestaciones, entre otros, puede retrasarse la llegada de una pipa a algún expendio, por lo que durante algunas horas ese establecimiento podría quedarse sin combustible. Pero dijo que cuando sucede algo así es normal que haya algún atraso y que podría ocurrir en dos o tres expendios de cada mil.

Si una persona eventualmente llegara a encontrar un expendio sin combustible, puede acudir a otros cercanos, indicó.

"Quisiera mandar un mensaje a todos los consumidores de combustibles de que no se dejen sorprender por información no oficial. Tenemos comunicación con los importadores y el Ministerio informó en su página al respecto para indicar que no hay problema", expresó.