especial de etanol en guatemala
Etanol en las gasolinas de Guatemala: se recurrirá a producción nacional e importaciones para cubrir la demanda
Guatemala necesitará alrededor de 100 millones de galones de etanol al año para implementar la mezcla E10, una demanda que será cubierta con producción nacional e importaciones.
El combustible E10 estará disponible para el consumidor en las gasolineras a partir del 22 de agosto, solo en la regular, por el momento. (Foto Prensa Libre: Shutterstock).
Guatemala necesitará alrededor de 100 millones de galones de etanol al año para implementar la mezcla E10, compuesta por 90% de gasolina y 10% de etanol. La producción nacional no alcanzará para cubrir toda la demanda, por lo que el abastecimiento combinará etanol producido en el país con producto importado. La capacidad nacional de alcohol anhidro apto para la mezcla podría alcanzar hasta 58 millones de galones anuales a partir del 2026, sujeta a inversiones marginales.
La mezcla obligatoria entra en vigor el 30 de junio del 2026, mientras que el combustible E10 estará disponible para el consumidor en las gasolineras a partir del 22 de agosto. Durante ese período se desarrollarán procesos de verificación técnica, calibración, control de calidad, trazabilidad y abastecimiento. La mezcla será realizada por los importadores de hidrocarburos y deberá llegar preparada a las estaciones de servicio.