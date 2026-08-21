Etanol en las gasolinas de Guatemala: se recurrirá a producción nacional e importaciones para cubrir la demanda

especial de etanol en guatemala

Etanol en las gasolinas de Guatemala: se recurrirá a producción nacional e importaciones para cubrir la demanda

Guatemala necesitará alrededor de 100 millones de galones de etanol al año para implementar la mezcla E10, una demanda que será cubierta con producción nacional e importaciones.

|

time-clock

El combustible E10 estará disponible para el consumidor en las gasolineras a partir del 22 de agosto, solo en la regular, por el momento. (Foto Prensa Libre: Shutterstock).

Guatemala necesitará alrededor de 100 millones de galones de etanol al año para implementar la mezcla E10, compuesta por 90% de gasolina y 10% de etanol. La producción nacional no alcanzará para cubrir toda la demanda, por lo que el abastecimiento combinará etanol producido en el país con producto importado. La capacidad nacional de alcohol anhidro apto para la mezcla podría alcanzar hasta 58 millones de galones anuales a partir del 2026, sujeta a inversiones marginales.

La mezcla obligatoria entra en vigor el 30 de junio del 2026, mientras que el combustible E10 estará disponible para el consumidor en las gasolineras a partir del 22 de agosto. Durante ese período se desarrollarán procesos de verificación técnica, calibración, control de calidad, trazabilidad y abastecimiento. La mezcla será realizada por los importadores de hidrocarburos y deberá llegar preparada a las estaciones de servicio.

ESCRITO POR:

Rosa María Bolaños

Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.

Lee más artículos de Rosa María Bolaños

ARCHIVADO EN:

Economía en Guatemala Etanol Etanol E10 Etanol en guatemala Etanol Guatemala Gasolina con etanol Gasolinas con etanol Producción de etanol 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM