especial del etanol en guatemala
Etanol en las gasolinas de Guatemala: ¿así cambiará el cálculo del precio y cuánto podría bajar el precio por galón?
La llegada de la gasolina E10 modificará la estructura para calcular el precio por galón, al incorporar 10% de etanol. La DGH prevé que, bajo condiciones favorables del mercado internacional, el consumidor podría pagar entre Q0.50 y Q1.50 menos por galón.
El valor final dependerá de factores como los precios internacionales de la gasolina y el etanol,. (Foto Prensa Libre: Shuttersctok).
La implementación de la gasolina E10 modificará la estructura para calcular el precio final del combustible en Guatemala. El costo estará compuesto por 10% de etanol y 90% de gasolina, ambos bajo la modalidad CIF, además de costos de importación, IVA, IDP, flete terrestre y margen del expendedor.
La Dirección General de Hidrocarburos (DGH) estima que, si se mantienen condiciones favorables en el mercado internacional, el precio al consumidor podría reducirse entre Q0.50 y Q1.50 por galón. El valor final dependerá de factores como los precios internacionales de la gasolina y el etanol, el tipo de cambio, los costos logísticos, los impuestos, los márgenes de comercialización y la oferta y demanda. El Ministerio de Energía y Minas prevé que durante el primer año de la mezcla E10 el consumo de combustibles se mantenga estable.