Importadores garantizan suficiente etanol con algunos ajustes en compras, mientras cámaras empresariales refieren incertidumbre por cambios

Importadores de hidrocarburos en el país afirman que contarán con suficiente etanol para atender la demanda que generará la mezcla de 10% en las gasolinas en el 2026, refirió el ejecutivo entrevistado, quien indicó que ya se efectuaron las inversiones necesarias para el almacenamiento y la realización de la mezcla E10.

El cambio anunciado por el Gobierno de implementar el programa de la mezcla de etanol a partir del 22 de agosto pero solo en la gasolina regular, no afectaría la viabilidad ni la importación, sino que deberán ajustar los volúmenes de compra y renegociar los contratos de suministro, según se explicó.

Fausto Velásquez, gerente de Uno Guatemala, S. A., indicó, sobre la nueva disposición del Gobierno, que el sector importador se adapta porque es una condición del mercado, pero explicó que los equipos, así como todas las adecuaciones y facilidades para el manejo del etanol y de la mezcla en las terminales, estarán listos para el 22 de agosto (fecha anunciada por las autoridades para el inicio de la mezcla en la gasolina regular). Agregó que solo afinan algunos detalles, por lo que la infraestructura no representa un problema.

Respecto del abastecimiento de etanol, indicó que las compañías han adquirido inventarios y también estarán listas para esa fecha.

Sin embargo, dijo que hasta ahora no han traído mucho volumen porque están en el proceso de nominar las compras que efectuarán para lo que resta del 2026 y para el 2027, según lo establece la legislación.

Explicó, por ejemplo, que la importación para el 2026 es la que está empezando a llegar al país, pero todavía no se cuenta con toda la cantidad que se consumiría este año, porque la intención es traer barcos de forma constante, además de evaluar la compra local de etanol.

Según información del MEM, al país han llegado tres buques con cargas de etanol, para un total de 6 millones 157 mil 260 galones. De ese volumen, 3.04 millones de galones corresponden a la comercializadora Bioetanol, transportados en el buque Chemstar Iris; 2.11 millones de galones a Puma Energy Guatemala, en el buque Venus 9; y 1.03 millones de galones a Chevron Guatemala Inc., en el buque Bonita Aki.

Para el 2026, el MEM estimó que del 30 de junio al 31 de diciembre del 2026 el país necesitaría alrededor de 44 millones de galones de etanol pero esto incluía la mezcla necesaria para las dos gasolinas, por lo que se deberá ajustar la estimación solo para la regular.

Reajuste en las compras

Con la nueva disposición de que la mezcla se usará solo para la gasolina regular, se reajustarán las compras porque ya no tendrán que adquirir tanto etanol para mezclarlo con la gasolina superior, como se tenía previsto inicialmente, añadió.

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Velásquez dijo que se tendrá que hacer una renegociación con los proveedores, pero no observan complejidad en el inventario de etanol, porque todavía no compraban grandes cantidades y también están a la espera de conocer la disponibilidad local, ya que para lo que resta del año comienza la zafra de caña de azúcar.

Indicó que entrarán en una fase de observación sobre el comportamiento de la demanda, porque esa era la parte que generaba mayor incertidumbre, aunque ya tenían planificadas las compras para este y el siguiente año y ya cuentan con proveedores internacionales identificados. Respecto de la producción nacional, añadió que siempre existe esa opción, en la medida en que tenga un precio competitivo, aspecto que han evaluado y sobre el cual ha habido acercamientos con productores locales.

Tiempo apropiado para la implementación

Consultado sobre si observan incertidumbre con la nueva disposición del Gobierno, indicó que dependerá de cuál sea la decisión gubernamental, pero aseguró que serán respetuosos de lo que se establezca.

Consideró que lo más relevante para el sector es que exista un tiempo apropiado para la implementación, pero refirió que la parte más compleja eran las facilidades físicas e indicó que estarán establecidas a partir del 21 de agosto, cuando finalice la fase de operativización.

Ahora dependerá de cuándo notifiquen el cambio para reestructurar los pedidos, porque será un 10% menos de gasolina regular que se sustituirá con la compra de etanol.

"La parte más compleja para nosotros eran las inversiones, que esas prácticamente ya están listas", las cuales se relacionan con el almacenamiento, las facilidades para efectuar la mezcla y entregar ese producto.

Puede cambiar el hábito de consumo

El ejecutivo considera que tanto la decisión de implementar la mezcla de etanol solo en la gasolina regular como la posibilidad de otorgar un subsidio a ese combustible pueden variar el hábito de consumo, pero lo atribuye a que la diferencia de precio, con o sin subsidio, sería importante.

Respecto del subsidio, indicó que lo ideal sería que se aplicara a ambos combustibles, pero que esa es una decisión del Gobierno.

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Considera que, de aprobarse solo para una gasolina, de manera natural habría un traslado de consumidores de gasolina superior a gasolina regular. Sin embargo, recordó que existe una gama de vehículos de última generación, más amigables con el ambiente, cuyos motores de inyección sí requieren gasolina superior.

Estos usuarios deberán continuar utilizando ese combustible, independientemente del precio, para preservar sus vehículos, porque para algunas unidades no es recomendable el uso de gasolina de menor octanaje, expuso.

Expendios esperan cambios en el reglamento

En tanto, el sector gasolinero, respecto de la nueva disposición del Gobierno de implementar etanol solo en la gasolina regular a partir del 22 de agosto, se encuentra a la espera de la publicación de los instrumentos legales y administrativos que oficialicen esa medida, indicó Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolinas (Ageg).

La posición del sector es esperar las publicaciones para analizar la mezcla de etanol y cómo quedará el subsidio para la gasolina regular, agregó el directivo.

Mineco afirman compromiso con el Acuerdo

Consultado el Ministerio de Economía (Mineco) acerca de qué efectos podría tener en el Acuerdo de Comercio Recíproco con EE. UU. la decisión de implementar la mezcla de 10% de etanol a partir del 22 de agosto, pero solo en la gasolina regular y no en la superior como se tenía previsto inicialmente, y tomando en cuenta el compromiso establecido en ese acuerdo, la institución respondió que el Mineco reafirma su compromiso con la implementación del mandato de mezcla de etanol. Agregó que dicho compromiso sigue firme y que se trata de un proceso de transición.

Sector empresarial refiere incertidumbre por el cambio

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) coincide con lo expresado el lunes 27 de julio por otros sectores en que la nueva disposición de implementar la mezcla de etanol debe ser clara y no afectar la certeza jurídica.

Enrique Font, presidente de esa entidad, refirió que desde la CIG consideran que la nueva decisión y este proceso deben estar acompañados de una comunicación transparente, sustentada en criterios técnicos y evidencia, que permita resolver las inquietudes de los consumidores y de los sectores productivos, fortaleciendo la confianza durante ese proceso.

Recordó que el 27 de julio el Cacif expresó su preocupación por que los cambios anunciados por el Gobierno de Guatemala en la implementación del mandato de mezcla E10, la modificación del calendario de implementación y la reciente decisión de aplicarlo únicamente a la gasolina regular generan incertidumbre sobre el cumplimiento del compromiso asumido por el Estado de Guatemala en el Acuerdo de Comercio Recíproco y reducen el margen para implementar el mandato E10 en los términos previstos.

Mientras que, Waleska Sterkel de Ortiz, directora ejecutiva de AmCham Guatemala, comentó que la entidad observa con preocupación los recientes cambios anunciados y sigue con atención lo que pueda indicar el gobierno de Estados Unidos, con quién se firmó el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART), el cual contempla el compromiso de incorporar etanol en todos los combustibles.

“Cualquier medida que se aparte de lo acordado podría generar incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos bilaterales”, agregó.

Además, indicó que el incremento de los precios del petróleo es un tema que está afectando a nivel internacional, y que Guatemala con la implementación de E10 tendría una ventaja competitiva y una oportunidad para reducir los precios, beneficiando al medio ambiente y a los consumidores en general.

“Consideramos importante que cualquier ajuste a la política energética se implemente con certeza jurídica, transparencia y diálogo, preservando la confianza de los inversionistas y fortaleciendo la relación comercial entre Guatemala y los Estados Unidos, en beneficio de ambos países”, dijo la ejecutiva.

Font agregó que es importante que Guatemala continúe proyectándose como un país que ofrece seguridad jurídica, genera confianza para la inversión y cumple los compromisos internacionales asumidos. Para ello, resulta fundamental que cualquier cambio regulatorio se implemente con reglas claras, coordinación entre las instituciones y condiciones que favorezcan la competitividad del país.