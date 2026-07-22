Llega su primer cargamento de etanol a Guatemala

Este primer embarque forma parte de los esfuerzos coordinados para avanzar en la incorporación de biocombustibles, contribuyendo a diversificar la matriz energética, fomentar prácticas sostenibles y fortalecer la seguridad de suministro en el país.

Como parte de este compromiso, Chevron ha realizado las inversiones requeridas para adecuaciones logísticas, infraestructura y preparación operativa que permiten acompañar de manera responsable este proceso.

La llegada de este cargamento forma parte de la fase preparatoria del proceso. La comercialización de combustibles con etanol en el país iniciará a partir del 21 de agosto de 2026, cuando la medida entre en vigor a nivel nacional para todas las marcas.

“En Chevron estamos comprometidos con apoyar iniciativas que impulsen el desarrollo energético de Guatemala. La llegada de este primer cargamento de etanol es un reflejo de ese compromiso”, señaló Santiago Machado, gerente general de Chevron en Guatemala.

La compañía continuará acompañando el proceso de preparación logística y operativa necesario para la introducción del etanol en el mercado guatemalteco, en línea con el cronograma definido por las autoridades. Chevron reafirma el compromiso con el desarrollo del sector energético en Guatemala, asimismo, reitera su disposición de seguir colaborando con las autoridades y otros actores para asegurar una implementación ordenada, transparente y en beneficio de los consumidores.