Mezcla con etanol en gasolina: autoridades de la Diaco y MEM aún no definen cómo atender reclamos

A cinco semanas de que inicie la obligación del expendio de gasolinas mezcladas con 10% de etanol para el consumidor final, aún no se cuenta con un protocolo para recibir reclamos o quejas ni para comprobar, de forma técnica, posibles daños, así como determinar o delimitar responsabilidades en la cadena de suministro, según la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República.

Autoridades de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) indicaron que se trata del mismo protocolo de quejas que ya se aplica, con algunas modificaciones debido al tipo de verificaciones que se deben efectuar y que el miércoles tuvieron una reunión con el MEM para tratar el tema. Esto aunque las autoridades del Mineco se comprometieron tenerlo listo alrededor del 30 de junio último.

Dicha sala legislativa citó a funcionarios de varias instituciones estatales, quienes informaron al respecto. En una reunión anterior, el presidente de la Comisión, Ronald Portillo, había solicitado a las autoridades tener listo el protocolo para el 30 de junio último, fecha en que cobró vigencia el programa de la mezcla de etanol en las gasolinas (E10).

María Mercedes Mora, directora interina de la Diaco, indicó que existe un acercamiento con el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para implementar un protocolo en el cual se pueda verificar la calidad de los combustibles, así como las posibles quejas que puedan interponer los consumidores.

Indicó que la implementación comenzará cuando empiece la distribución del E10 al consumidor final. Refirió que el miércoles 15 de julio se realizó una reunión conjunta para establecer las generalidades de los protocolos que se implementarán.

La funcionaria señaló que el ente rector del tema es el MEM y que la participación de la Diaco es garantizar los derechos del consumidor mediante dos acciones principales: la verificación, a través de su participación en el Plan Centinela, así como la atención de quejas recibidas en la sede central, las sedes en el interior del país y por otros medios.

Sin embargo, indicó que la medición de la cantidad la realiza el MEM. Añadió que el equipo técnico pertenece a esa cartera, a la cual le corresponde dicha medición. En el caso de la Diaco, explicó que resolverá de conformidad con las conclusiones que emita ese ministerio.

Consultada acerca del protocolo de denuncia por la mezcla con etanol, Mora indicó que el protocolo de quejas está establecido en la Ley del Consumidor y que este sigue siendo el mismo. Sin embargo, dijo que la forma en que se gestionarán las quejas “de estos temas tan técnicos” requiere la participación del MEM.

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Agregó que el Plan Centinela para la verificación de combustibles está en marcha y que se comenzará la verificación del combustible con etanol a partir de la vigencia del expendio a los consumidores, el 21 de agosto próximo.

Aunque en la reunión de junio de la Comisión de Defensa del Consumidor se habló de un protocolo específico para quejas relacionadas con la incorporación de etanol, tomando en cuenta que era un tema nuevo en el país, este jueves la directora interina dijo que “el protocolo de quejas básicamente es el mismo” que ya se aplica, y que necesitan incorporar el dictamen técnico del MEM, con el cual, el miércoles 15 de julio estuvieron en pláticas para establecer el momento en que se integrará este instrumento técnico al proceso de quejas de la Diaco.

Este incluirá un dictamen con una evaluación del MEM, en la cual se determine si la mezcla adquirida por el consumidor es dañina para sus vehículos o no, dijo la directora interina de la Diaco al finalizar la citación.

La Comisión del Congreso brindó conclusiones de dicha citación exponiendo que son con base a lo indicando por las autoridades. Refirió que la Diaco puede recibir quejas y conducir el procedimiento de protección al consumidor, pero no tiene competencia ni equipo para analizar la calidad del combustible o establecer si el E10 causó una falla, por lo que se requerirán dictámenes del MEM.

Se añadió por esa comisión, que tampoco quedó clara la trazabilidad entre importación, mezcla, transporte, distribución y expendio, y que “sigue pendiente precisar quién responderá ante una proporción incorrecta, contaminación con agua o un daño técnicamente comprobado”. Además, se indicó que la Diaco informó que se incorporarán verificaciones al Plan Centinela para comprobar el 10% de etanol y la ausencia de agua en los tanques, pero que no se informó cuántas de las 2,100 estaciones de servicio ya están preparadas.

Ambiente: dos tipos de mediciones

Por aparte, Saúl Pérez Arana, jefe del Departamento de Mitigación al Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), explicó que después de que se implemente el etanol en las gasolinas se realizará un estudio, por el plazo de un año, para verificar su efecto en el medio ambiente.

Indicó que la misión del MARN es revisar las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes que se registren tras la entrada en vigencia de esta mezcla.

Respecto de los plazos para esas verificaciones, explicó que el efecto en gases contaminantes podría determinarse de inmediato al colocar una sonda en el escape de los vehículos.

En el caso de los gases de efecto invernadero, el estudio llevaría aproximadamente un año, ya que tendría que medirse durante un período para establecer la diferencia entre las emisiones registradas en el último inventario y las que se obtengan en el siguiente.

Autoridades informaron que, de las 2,100 gasolineras registradas en el país, los establecimientos avanzan en las modificaciones necesarias para la implementación de la gasolina E10. Las adecuaciones forman parte del proceso previo a la entrada en vigor de la mezcla con 10 % de… pic.twitter.com/oV0Q51tEgG — Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) July 16, 2026

El funcionario indicó que en 1985 hubo una primera prueba de la mezcla de etanol 10 y, más recientemente, en el 2015, 2020 y 2026, la Universidad del Valle de Guatemala efectuó estudios con un muestreo de vehículos en los que se comprobaron mezclas de 5% y 10%, cuyos resultados fueron positivos para el ambiente.

Mencionó, por ejemplo, que sin etanol se producían 136 gramos por kilómetro de CO₂ equivalente, y con la mezcla E10 se redujo a 112 gramos por kilómetro.

En la actualidad, del 30 de junio al 21 de agosto, el país se encuentra en la fase de operativización técnica entre el MEM y la cadena de suministro, para que a partir del 21 de agosto se inicie el expendio de la mezcla de combustible al consumidor final en las gasolineras.

Reunión previa en junio

En la reunión del 18 de junio último en la Comisión del Congreso, el presidente de esta preguntó quién respondería si un vehículo presenta un problema atribuible a la mezcla y cómo se identificará esa situación.

Al respecto, autoridades del Ministerio de Economía indicaron que trabajaban en conjunto con todos los actores para establecer un protocolo adecuado para la presentación de quejas. En ese entonces se indicó que no se había definido y el diputado recomendó tenerlo listo antes del 30 de junio, cuando entró en vigencia el programa en la fase de operativización técnica.

En esa ocasión, la funcionaria del Ministerio de Economía indicó que la mezcla con etanol será algo nuevo en el país y que probablemente los usuarios le atribuyan muchos de los problemas que puedan presentarse en los vehículos, por lo que es necesario establecer si esos inconvenientes efectivamente se derivan de la mezcla o no, lo cual representa un reto.

También la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg) solicitó un protocolo específico para el tratamiento de las quejas de los consumidores, en el cual se delimite la responsabilidad de las estaciones de servicio, circunscrita a mantener la estabilidad de la mezcla, ya que las gasolineras no pueden asumir responsabilidades relacionadas con la condición de los vehículos ni con otros aspectos ajenos a dicha estabilidad.

Otra propuesta de la entidad es que exista una instancia técnica independiente que determine esos casos, para evitar que el Estado se convierta en juez y parte. Indicaron que la asociación presentaría una propuesta de protocolo.