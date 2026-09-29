Combustibles en Guatemala: precios actuales y perspectivas para el 2027

Derivado de los riesgos geopolíticos que han afectado los precios de los combustibles a nivel internacional, en el país también se siguen experimentando sus efectos. Sin embargo, la firma Cabi efectuó un análisis de ese comportamiento y brinda detalles acerca de la situación actual y las expectativas a futuro, en la que visualiza bajas para el diésel y la gasolina en el 2027.

Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), actualizados al 28 de septiembre, en el monitoreo semanal los precios promedio en modalidad de autoservicio en el área metropolitana se ubican en Q49.37 por galón de diésel, Q45.29 la gasolina superior y Q43.26 la regular.

Mientras que en servicio completo se registraron en Q50.40 el diésel, Q46.29 la gasolina superior y Q44.23 la regular.

De los cinco frentes que están moviendo los precios de los insumos, los riesgos geopolíticos, como el conflicto en el Medio Oriente, que afecta el estrecho de Ormuz, y la guerra entre Rusia y Ucrania, están afectando los combustibles, explicó Paulo de León, director de la firma Cabi.

“El petróleo ha estado en una montaña rusa” en el 2026, por encima de los precios del año pasado, pero las curvas forward (curva de futuro de los precios del petróleo) tienen tendencia hacia la baja y “eso da cierta tranquilidad”, ya que, derivado de ello, consideran que las presiones sobre los precios van a bajar, indicó.

Recordó que los precios de los combustibles han subido de forma drástica y, en el caso de Guatemala, el del diésel casi se ha duplicado. En tanto, la regular ha subido 63% y la superior muestra una tendencia similar.

También mencionó que en el diésel el impacto ha sido más fuerte, derivado de problemas en las refinerías por ataques contra infraestructura energética o por el cierre de algunas, tanto por el conflicto del Medio Oriente como por la guerra entre Rusia y Ucrania. La producción rusa de diésel, uno de los grandes productores, ha caído 30%.

También expuso que hay noticias que calificó como positivas, ya que Emiratos Árabes salió de la OPEP, con lo cual considera que ya no tendría una limitante de producción. Además, mencionó el caso de Venezuela y cree que va a fluir más petróleo de ambos países.

Precios de gasolina y diésel y costos de distribución

Los precios de la gasolina y el impacto del costo de distribución y logística en Guatemala son otros de los aspectos explicados por De León.

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Expuso que ya se ha visto en otras épocas que el precio del petróleo llegó a US$120 por barril, como en el 2008, incluso más alto que el experimentado en el 2026. Sin embargo, en el 2008 el precio del galón de gasolina en Guatemala llegó a Q38 o Q39 en su punto más alto, mientras que en el presente año, cuando en algunos momentos el petróleo ha rondado los US$100, el galón de gasolina está en alrededor de Q43.

Comentó que se analizó por qué existe una diferencia de Q5 entre ese momento y el actual, si ahora el insumo principal, que es el petróleo, no ha llegado a ese nivel de precio. Y la respuesta, según De León, es que los costos de distribución en el país están muy altos.

Según el analista, el costo de distribución representa unos Q2 o Q3 por cada galón de gasolina, debido a las regulaciones y al costo de logística y transporte, lo cual se añade al precio al consumidor.

“Hay un problema internacional por refinerías, pero también local de distribución”, agregó De León al explicar que el precio de la gasolina en el país se basa en el precio Platts, que es internacional, al cual se suma el costo de transporte. En el caso de Guatemala, el analista atribuyó que este ha subido no solo por la situación portuaria, sino también por la vial.

Al explicar las tendencias internacionales, retomó la explicación de las curvas de los precios a futuro, las cuales muestran una tendencia a la baja. Considera que para el 2027 habrá nuevas noticias, ya que las curvas de los precios de productos energéticos, incluidos los combustibles, van hacia abajo.

¿Cuánto costará el galón en el 2027?

Cabi hizo una proyección del precio en bomba, en quetzales por galón, de la gasolina y el diésel en autoservicio en la ciudad capital, a partir de las curvas forward o precios a futuro mencionados con anterioridad, tomando en cuenta el efecto y el plazo del Decreto 22-2026, que suspende temporalmente los impuestos del impuesto a la distribución de petróleo y sus derivados (IDP) y del impuesto al valor agregado (IVA).

En el caso del diésel, las gráficas proyectadas por de Leon, muestran que el precio actual de Q49.39, el cual bajaría durante el plazo que abarca hasta el 31 de diciembre incluso por la suspensión de los impuestos mencionados.

Se estima que para diciembre del 2026 se llegue a un precio de Q41 sin esos impuestos. En tanto para enero del 2027 se estima que se sitúe en Q46.40 (cifra que ya incluiría de nuevo los impuestos previendo que finalizará la suspensión en diciembre).

Proyecciones de precios de la gasolina y el diésel en Guatemala, según el análisis de Cabi. (Foto, Prensa Libre: presentación de Cabi).

Para mediados del próximo año el diésel se estima en Q40.60 por galón y para el cierre del 2027, en Q37.20, aunque esta cifra aún sería 48% mayor respecto de la de enero del 2026.

En el caso de la gasolina regular, en la actualidad está en alrededor de Q43 por galón. Bajaría en los últimos tres meses del año por los precios de mercado y la suspensión de impuestos, hasta ubicarse en unos Q30 por galón. Sin embargo, al finalizar la suspensión temporal de tributos, en enero del 2027 se prevé que se ubique en alrededor de Q37 por galón. Según se observa en esa gráfica, algunos meses llegaría a Q38 y empezaría a bajar durante el resto de ese año para cerrar en unos Q33.

De León expuso acerca de la prospección económica y sectorial en la conferencia “Prospectiva Agro 2027: Economía, clima y costos: escenarios para la toma de decisiones empresariales”, organizada por la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro).