Petróleo de Texas supera los US$101 por guerra en el mar Rojo

Mientras tanto Wall Street cerró en rojo este lunes derivado por el temor no solo al aumento en el petróleo sino al temor por el avance de la Inteligencia Artificial (IA).

Petróleo

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes 14 de septiembre en US$101.39 por barril, un alza de 1.34%, luego de intensificarse la guerra en el mar Rojo, después de que los rebeldes hutíes de Yemen tomaron el control del estrecho de Bab al Mandeb, una vía marítima clave tras el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Al finalizar la sesión, los contratos de futuros del WTI para octubre, que sirven de referencia en Estados Unidos, sumaron US$1.34 respecto del cierre anterior.

Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio siguen presionando el mercado del crudo, que este lunes alcanzó niveles no vistos desde mediados de mayo.

Por ejemplo, al inicio de la jornada llegó a US$104.23 por barril, con un alza de 4.23%, aunque cerró en el monto antes mencionado.

Guatemala no importa petróleo crudo, sino gasolina, diésel y otros derivados que requieren un proceso de refinación. Sin embargo, los cambios en los precios internacionales también afectan el costo de esos combustibles.

Razones adicionales

Más allá de los combates entre Estados Unidos e Irán, las tensiones políticas se han intensificado cerca del estratégico estrecho de Bab al Mandeb, una vía marítima comercial que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico, y que, tras el bloqueo del estrecho de Ormuz, ha cobrado vital importancia.

Los hutíes han avanzado por la costa del mar Rojo y han tomado posiciones estratégicas en torno a Bab al Mandeb, incluida la isla de Perim, lo que aumenta el riesgo para el tráfico marítimo por esta ruta.

Además, Arabia Saudí anunció el viernes el cierre "preventivo" del oleoducto Este-Oeste, situado en las regiones de Riad y Medina, que transporta aproximadamente siete millones de barriles de crudo por día, tras sufrir varios ataques.

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El oleoducto es una de las principales alternativas de Arabia Saudí para sacar crudo al mercado sin pasar por el estrecho de Ormuz. Su interrupción reduce las vías disponibles para mantener las exportaciones en un momento en que también aumenta la amenaza sobre la ruta del mar Rojo.

Wall Street cierra en rojo

Mientras tanto, Wall Street cerró este lunes en rojo, arrastrado por las dudas sobre el impacto del rápido avance de la inteligencia artificial (IA), que hizo caer al sector tecnológico, y por la subida del petróleo derivada de las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

Al cierre, el Dow Jones de Industriales bajó 0.29%, hasta 52 mil 421 puntos; el S&P 500 disminuyó 0.48% y cerró en 7 mil 619 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedió 0.56%, hasta 26 mil 186 unidades.

Por sectores, las pérdidas estuvieron encabezadas por las empresas tecnológicas (-1.67%), en particular las relacionadas con el desarrollo de la IA, como Marvell (-7.3%), Intel (-5.6%), Broadcom (-4.8%), AMD (-4.4%), Oracle (-3.6%) y Nvidia (-3.4%).

Las principales figuras del sector, como Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk (xAI), hicieron recientemente advertencias sobre el rápido desarrollo de los modelos de IA y el riesgo que conllevan para la seguridad global.

El debate se reabrió después de que un investigador de Anthropic, Jacob Coxon, vinculara su dimisión a una supuesta falta de responsabilidad en esa empresa y sus rivales que, sugirió, puede llevar a la extinción de la raza humana a corto plazo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó este lunes el riesgo de que la IA destruya a la humanidad y arremetió contra su regulación, al aludir a la competencia con China por el liderazgo tecnológico.

A pesar de esa coyuntura, otros sectores cerraron con resultados positivos. Entre ellos, las firmas de ciberseguridad, que pueden verse favorecidas por una mayor inversión, subieron en bolsa, como CrowdStrike (13.8%) y Palo Alto Networks (13%).

Aparte de los precios del petróleo, el mercado también estuvo pendiente del WTI ya mencionado y del rendimiento del bono a 10 años, de referencia en EE. UU., que hoy se elevó hasta 5% antes de moderarse, ante las preocupaciones por el repunte de la inflación y las expectativas de que la Reserva Federal apruebe una subida de los tipos de interés el miércoles.

En otros mercados, al cierre de la sesión, el oro bajaba a US$4 mil 336 la onza, el euro se cambiaba a US$1.1546 y el bitcóin subía a US$79 mil 429.