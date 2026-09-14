Por qué Trump afirma que la IA no necesita control, sino tener un “presidente fuerte e inteligente”

El presidente Donald Trump, además de denunciar una supuesta "conspiración enfermiza" en contra de la inteligencia artificial, afirmó que esta tecnología no necesita más que tener "un mandatario fuerte e inteligente".

Mediante un mensaje en su red Truth Social, Trump reiteró que Estados Unidos tiene "al presidente" adecuado para controlar la inteligencia artificial en materia de seguridad.

"El único control o mecanismo de seguridad que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente (¡con un alto coeficiente intelectual!) ¡y EE. UU. lo tiene de sobra!", dijo Trump en sus redes sociales.

El presidente agregó en su red social que su gobierno "ha impedido que personas de la IA hagan cosas malas o potencialmente malas".

También agregó que hay "un enorme poder penal y regulatorio sobre estas empresas tecnológicas", motivo por el que afirma que no se necesita tanta regulación en el campo de la IA.

En medio de las declaraciones polémicas que han dado líderes del sector de la IA sobre esta herramienta, Trump dice que "existe una conspiración enfermiza contra la IA y los centros de datos y el único que está contento con ello es China".

The only control or “guardrails” that AI needs is a STRONG AND SMART (High IQ!) PRESIDENT, and the U.S.A. has that, in spades! The Trump Administration has stopped AI “people” from doing bad, or potentially bad, “things,“ like Dario (Anthropic!), who is now pretending to be a… pic.twitter.com/DZPJW5YkzZ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 14, 2026

Trump insistió también en que EE. UU. debe liderar el avance de la inteligencia artificial por sobre China porque, en sus palabras, "quien lidere esta tecnología, gana".

La nueva polémica la desató el sábado el director de Anthropic, Dario Amodei, cuando publicó un ensayo para urgir "un ritmo más lento" a la industria ante los crecientes riesgos de seguridad de la IA, una advertencia a la que se sumaron sus rivales Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de xAI, un hecho inédito en el sector.

Lea también: TPS para salvadoreños: empresas comienzan a despedir trabajadores ante la incertidumbre en EE. UU.