TPS para salvadoreños: empresas comienzan a despedir trabajadores ante la incertidumbre en EE. UU.

Los trabajadores salvadoreños que limpian y mantienen edificios y terrenos federales en la región de Washington D. C., incluidos el Pentágono y bases militares, recibieron avisos para que no se presentaran a trabajar el jueves. Restaurantes, hospitales y constructoras despidieron a trabajadores, incluso en un proyecto de centro de datos. Además, varias familias pusieron sus casas a la venta, trasladaron sus cuentas de ahorro al extranjero y pidieron a sus familiares que acogieran a sus hijos.

Esta semana, el pánico se extendió por las comunidades salvadoreñas de todo Estados Unidos, con importantes trastornos en la región de Washington D. C., ante la aparente intención del gobierno de Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal y a la autorización de trabajo de unos 232,000 salvadoreños que han estado protegidos de la deportación durante décadas.

La administración ha ofrecido mensajes contradictorios sobre la cancelación del programa, en medio de una intensa presión ejercida sobre la Casa Blanca por poderosos intereses empresariales.

El miércoles por la noche, horas antes de la fecha prevista para la finalización del programa, un aviso publicado en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) indicaba que las protecciones contra la deportación seguían vigentes y que los salvadoreños con Estatus de Protección Temporal (TPS) podían continuar trabajando, añadiendo que se haría un anuncio sobre el programa “en el momento oportuno”.

Sin embargo, el sitio web del gobierno seguía indicando que el programa era válido hasta el 9 de septiembre, dejando a los salvadoreños, a sus empleadores y a sus comunidades en la incertidumbre, con algunas empresas procediendo a los despidos mientras que otras mantenían la esperanza de una prórroga.

“No puedo exagerar el impacto que esto tendrá en mi empresa”, dijo Lauren Truslow, directora ejecutiva de 3D Enviro, una empresa que limpia materiales peligrosos en la región de Washington D. C. y que tiene contratos con el gobierno federal.

Truslow, propietaria de la pequeña empresa familiar, prevé que, si finaliza el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, acabará perdiendo a un tercio de sus trabajadores cualificados, que llevan una década trabajando en la retirada de amianto.

Empresas advierten del impacto

La Coalición Estadounidense de Inmigración Empresarial, un grupo de empresas y asociaciones industriales, advirtió al presidente Donald Trump y al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en una carta enviada el martes, que la cancelación del programa “causaría una grave perturbación económica, provocando escasez de mano de obra en sectores clave, disparando los costes de rotación de personal y amenazando a las comunidades locales”, según una copia obtenida por The Washington Post.

Entre los más de 50 firmantes se encontraban líderes de bancos, empresas de inversión, promotores inmobiliarios, restaurantes, supermercados, explotaciones agrícolas y hoteles.

El Salvador es el último de los 14 países que enfrentan la pérdida del Estatus de Protección Temporal (TPS), luego de que la administración Trump cancelara el programa para la mayoría de los 1.3 millones de inmigrantes que contaban con esta protección durante el último año. Este verano, la Corte Suprema autorizó oficialmente a la administración a implementar las cancelaciones, incluida la del mes pasado para 350,000 haitianos. Estas cancelaciones han tenido repercusiones en sectores cruciales para la economía estadounidense y que sufren escasez de mano de obra desde hace tiempo, como residencias de ancianos, la construcción y la industria manufacturera.

“En el sector de la construcción, la gente está tratando de retener a cualquiera que tenga la tarjeta de residencia o sea ciudadano estadounidense”, dijo Truslow, la dueña del negocio. “Es como ganarse la lotería ahora mismo”.

It's critical for President Trump to officially extend TPS for Salvadorans now. Meantime, the lack of clarity from the administration is badly hurting people and damaging our economy.⁰⁰Here's what we do know: El Salvador TPS remains in effect and recipients can continue… — Rep. Jamie Raskin (@RepRaskin) September 11, 2026

Trabajadores quedan fuera de sus empleos

En el Pentágono y las bases militares de la región de Washington D. C., incluidas la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, la Base Conjunta Anacostia-Bolling y el Centro de Guerra de Superficie Naval, División Carderock, los contratistas les dijeron a los jardineros, personal de limpieza y conserjes salvadoreños con Estatus de Protección Temporal (TPS) que no se presentaran a trabajar el jueves, según informó Sonia Vásquez Luna, representante del sindicato LIUNA Local 572, que representa a empleados públicos y trabajadores contratados. Algunos fueron despedidos, pero sus despidos fueron posteriormente revocados. El Pentágono y las bases no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los trabajadores salvadoreños que limpian las instalaciones médicas de Kaiser Permanente fueron suspendidos de sus funciones el miércoles, informó Vásquez Luna. Los permisos de trabajo de los empleados subcontratados se extendieron y regresarán a sus labores el viernes, indicó un portavoz de Kaiser Permanente.

Mullin está obligado a decidir si prorroga o cancela el TPS para cualquier grupo determinado al menos 60 días antes de la fecha de vencimiento, pero no está claro si ya se ha tomado esa decisión, lo que genera confusión entre los inmigrantes y las empresas que los emplean.

“No hay directrices claras”, dijo Daysi Gonzalez, de 31 años, beneficiaria del Estatus de Protección Temporal (TPS) y socia de una consultora política con sede en Washington D. C. “Solo hay confusión y desinformación en internet que genera falsas esperanzas, incluso en mí, pero debo ser realista y prepararme para lo peor”.

El miércoles fue su último día en la nómina, dijo Gonzalez, quien llegó a Estados Unidos a los 6 años.

En Texas, Emily Williams Knight, presidenta de la Asociación de Restaurantes de Texas, dijo que los trabajadores salvadoreños con Estatus de Protección Temporal (TPS) no estaban seguros de si podrían seguir trabajando el jueves, calificando la situación de “profundamente preocupante” para las empresas.

This week, panic rippled through Salvadoran communities and their employers across the U.S. as the Trump administration appears poised to end temporary protected status and work authorization for some 232,000 Salvadorans. https://t.co/66xz9Lt2Fv — The Washington Post (@washingtonpost) September 11, 2026

Décadas de arraigo en Estados Unidos

Lo que hace que la cancelación del programa para El Salvador sea especialmente desestabilizadora es el tiempo que muchos salvadoreños con Estatus de Protección Temporal (TPS) han vivido en Estados Unidos. Los salvadoreños fueron el primer grupo de inmigrantes al que se le otorgó el Estatus de Protección Temporal, inicialmente en el 1990 para quienes huían de la guerra civil del país, y nuevamente en el 2001 para los sobrevivientes de dos terremotos catastróficos. Se integraron al tejido de sus comunidades, comprando propiedades, estableciendo negocios y criando hijos.

“Después de esta noche, supongo que empezaré a pensar en desmantelar mi vida aquí y comprar un billete de avión de vuelta a El Salvador”, dijo Gonzalez el miércoles.

Se prevé que la cancelación del programa afecte gravemente a los pintores comerciales y a los yeseros, retrasando proyectos y reduciendo los salarios a medida que los trabajadores se incorporan a la economía informal, declaró Jimmy Williams Jr., presidente del Sindicato Internacional de Pintores y Oficios Afines, que representa a miles de trabajadores salvadoreños de la construcción amparados por el TPS desde Nueva Inglaterra hasta el sur de California.

“No se puede reemplazar una mano de obra cualificada y con experiencia en el sector de la construcción de la noche a la mañana”, dijo Williams.

Algunos defensores mantenían la esperanza de que la administración Trump extendiera el programa a última hora, en parte debido a consideraciones geopolíticas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es un estrecho aliado de Trump que desempeñó un papel fundamental en la decisión de este último de eludir los procesos legales estadounidenses y deportar a cientos de venezolanos el año pasado. En el pasado, Bukele ha presionado para que los salvadoreños en Estados Unidos conserven su protección o se les otorgue un estatus más permanente, ya que el fin del TPS podría perjudicar la economía salvadoreña debido a la pérdida de miles de millones de dólares anuales en remesas.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos mantiene, hasta nuevo aviso, vigente el Estatus de Protección Temporal (TPS) a unos 170.000 salvadoreños.https://t.co/rlYztSlYnc — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 9, 2026

El impacto se extiende a Washington y Virginia

En la región de Washington D. C., se prevé que las consecuencias supongan otro golpe para la economía local, que ya se ha visto afectada por las medidas de control migratorio y los despidos federales.

Lori Graf, directora ejecutiva de la Asociación de la Industria de la Construcción de Maryland, afirmó que eliminar a los beneficiarios del TPS “encarecerá la vivienda y hará que las obras tarden más en completarse”.

Según un líder sindical, los carpinteros afiliados al programa TPS que trabajan en un centro de datos y en un proyecto de puente que conecta Washington D. C. con Virginia han recibido avisos de despido durante la última semana.

Por otra parte, cerca de 1,000 trabajadores de los sectores de hostelería, limpieza, restauración y atención domiciliaria, afiliados al Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), se preparan para la pérdida de sus empleos, según declaró Jaime Contreras, vicepresidente ejecutivo del sindicato. Algunos de ellos trabajan en edificios federales, incluido el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

LECTURAS RELACIONADAS

En el norte de Virginia, los salvadoreños con TPS han tomado medidas para prepararse para el fin del programa: transferir ahorros a El Salvador, vender sus casas y mudarse a habitaciones libres y sótanos de amigos, intentar vender negocios y comprar vuelos para salir de Estados Unidos, dijo Eduardo Zelaya, director de organización de We Are CASA of Virginia, una organización de defensa de los inmigrantes.

“La gente no está esperando a que el anuncio sea oficial”, dijo Zelaya. “Tienen miedo de que la migra llame a su puerta mañana por la mañana”.

Gloria, una ama de llaves de 56 años amparada por el TPS, dijo que recibió un aviso de su empleador, un hotel en Alexandria, Virginia, informándole que el miércoles sería su último día de trabajo.

Gloria, quien habló con la condición de ser identificada solo por su nombre de pila porque teme ser deportada, dijo que se ha quedado sin opciones, pero que su hija, que recientemente comenzó a estudiar en una universidad de Virginia, es su mayor preocupación.

“Si no hubiera tenido una hija nacida aquí, me iría, pero siento que tengo que seguir adelante por ella”, dijo.