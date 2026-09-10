“Una victoria importante”: el estatus migratorio de medio millón de cubanos en EE. UU. podría regularizarse

CNN informó este jueves 10 de septiembre que una jueza estadounidense determinó que tiene autoridad para avanzar con la demanda que busca que hasta medio millón de cubanos regularicen su estatus migratorio. Esto representa un paso importante para restablecer el acceso a la Ley de Ajuste Cubano, lo que los abogados del caso consideran “una victoria importante”.

A la salida del tribunal, el abogado Mark Prada, quien lidera la demanda, mencionó que lo más importante es que la jueza tiene jurisdicción para proceder con el caso.

En una audiencia reciente, la jueza Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, rechazó la petición del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de desestimar el caso. También confirmó que el tribunal tiene autoridad para abordarlo y concedió una semana a los abogados del DHS para que modifiquen la solicitud.

CNN informó que el caso se originó por una demanda de 992 cubanos que ingresaron por la frontera con México y buscan regularizar su situación migratoria mediante la Ley de Ajuste Cubano. Durante décadas, esta legislación permitió a los inmigrantes cubanos obtener la residencia legal después de permanecer un año en el país.

Los demandantes forman parte de entre 500 mil y 600 mil cubanos que ingresaron a EE. UU. después de que el entonces presidente Barack Obama terminara con la política “Pies secos, pies mojados” en el 2017. Esta política les permitía permanecer legalmente en el país si lograban llegar a territorio estadounidense.

Luego de la decisión preliminar de la jueza, el tribunal tendrá que decidir si la demanda se certifica como una “acción colectiva” nacional, lo que protegería a todos los cubanos en situaciones similares, y determinar qué medida legal corresponde aplicar.

Prada explicó a los medios que buscan incluir a todos aquellos cubanos que carezcan del documento conocido como parole (alivio migratorio humanitario), para “abrir la puerta a aplicar al Ajuste Cubano a la mayor cantidad de gente posible”, de acuerdo con CNN.

También mencionó: “Queremos aclarar que son elegibles para aplicar el Ajuste Cubano y que después cada persona individualmente persiga su aplicación, que la gente que ya tiene orden de deportación pueda pedir la apertura de su caso a un juez de inmigración”.

El debate central se centrará en demostrar que las autoridades migratorias procesaron y liberaron a estos ciudadanos con documentación incorrecta en la frontera, a pesar de que legalmente les correspondía el alivio migratorio histórico.

La Ley de Ajuste Cubano, promulgada por el presidente Lyndon B. Johnson en 1966, permite a los ciudadanos cubanos obtener la residencia permanente en EE. UU. de forma más sencilla.

La abogada Claudia Cañizares resaltó la impaciencia de la comunidad cubana ante un caso de gran impacto y señaló que la misma jueza presionó para agilizar el proceso.

El caso se desarrolla en el contexto de la ofensiva migratoria de la administración de Donald Trump, que ha incrementado los arrestos de inmigrantes y reducido significativamente la concesión de permisos de residencia.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.