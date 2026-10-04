El propano vuelve a encarecerse en Guatemala y suma tres aumentos durante el 2026, estos son los precios

Los precios del gas propano o gas licuado de petróleo (GLP) registran un nuevo aumento en el país a partir de este domingo 4 de octubre. El cilindro de 25 libras ha subido Q24 durante el 2026.

El incremento aplicado es de Q0.28 por libra, equivalente a alrededor del 6%, con lo que el precio pasa de Q4.60 a Q4.88 por libra.

Se trata del tercer incremento registrado en el 2026. En lo que va del año, el precio por libra acumula un alza de Q0.96, equivalente al 24.49%, al pasar de Q3.92 a Q4.88.

Tres aumentos durante el año

En enero, el precio del GLP comenzó en Q3.92 por libra y se mantuvo en ese nivel hasta el 20 de abril, cuando se registró la primera alza del año, de Q0.48, con lo que llegó a Q4.40.

Posteriormente, el 8 de junio aumentó otros Q0.20 y alcanzó los Q4.60 por libra, precio que se mantuvo hasta el sábado 3 de octubre.

A partir de este domingo 4 de octubre se aplica una nueva alza de Q0.28, por lo que el precio llega a Q4.88 por libra.

Cilindro de 25 libras llega a Q122

Para el consumidor final que adquiere el gas en cilindros, el nuevo ajuste representa un aumento de Q7 en la presentación de 25 libras, cuyo precio pasa de Q115 a Q122.

Esta presentación comenzó el 2026 con un precio de Q98. En abril subió Q12 y llegó a Q110, mientras que en junio aumentó otros Q5 y se situó en Q115.

Con el ajuste de este 4 de octubre, el cilindro de 25 libras acumula un incremento de Q24 durante el año, equivalente a alrededor del 24.49%.

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Nuevos precios por presentación

Los precios reportados este 4 de octubre en dos distribuidoras son los siguientes:

Cilindro de 25 libras: Q122, con un aumento de Q7.

Cilindro de 35 libras: entre Q170.80 y Q171, con un incremento de alrededor de Q10.

Cilindro de 40 libras: Q195.20, con un aumento de Q11.20.

Cilindro de 60 libras: Q292.80, con un incremento de Q16.80.

Cilindro de 100 libras: Q488, con un aumento de Q28.

Comportamiento en años anteriores

Según datos divulgados en la página electrónica del Ministerio de Energía y Minas (MEM), en junio del 2023 el cilindro de 25 libras costaba Q115. Posteriormente subió a Q135 y volvió a bajar a Q115 a mediados de diciembre.

En junio del 2024, el precio descendió a Q110. Entre febrero y agosto del 2025 se situó en Q120, pero posteriormente bajó a Q110 y en diciembre cayó a Q98, precio con el que comenzó el 2026.

MEM verificará el nuevo aumento

Consultado acerca de la nueva alza, Erwin Barrios, ministro de Energía y Minas, indicó que se verificarán los precios y las razones del incremento.

En junio, cuando se registró el segundo aumento del año, Barrios explicó que este se derivó del incremento de los precios reflejados en las tres facturas de importación más recientes.

En esa ocasión, diputados al Congreso de la República señalaron que el GLP destinado al mercado guatemalteco se importa de Estados Unidos y que, hasta ese momento, el comportamiento de los precios había sido menos drástico que el observado en otros combustibles, como el diésel y las gasolinas, por lo que no requería subsidio.

Factores internacionales presionan los precios

Los precios internacionales del gas propano han registrado aumentos asociados a diversos factores. Entre estos se encuentran los conflictos en Medio Oriente, que afectan rutas clave como el estrecho de Ormuz, y la guerra entre Rusia y Ucrania.

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A ello se suman el comportamiento de los precios internacionales del petróleo y del GLP, la menor disponibilidad mundial y el encarecimiento de los fletes.

Los países latinoamericanos, que en su mayoría son importadores de este combustible y so afectados por variaciones de los precios internacionales. También existe un componente estacional, debido a que durante el invierno aumenta la demanda de este energético en los países del hemisferio norte.