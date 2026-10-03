Demanda y abastecimiento de combustibles arranca irregular tras exención del IVA y el IDP: estas son las razones

Durante la tarde del viernes y este sábado 3 de octubre, varias gasolineras reportaron que ya no contaban con alguno de los combustibles, situación que también ha sido señalada por usuarios.

El ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, y Fausto Velásquez, gerente de Uno Guatemala, S. A., una de las compañías importadoras, aseguraron que existen suficientes combustibles en el país, pero explicaron que varios factores alteraron la demanda y el abastecimiento de las estaciones de servicio.

Entre estos mencionaron que consumidores y gasolineras aplazaron sus compras durante los últimos días de septiembre, en espera de que entrara en vigencia la exención del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo (IDP).

La medida comenzó a aplicarse el 1 de octubre del 2026 y provocó rebajas de alrededor de Q9 por galón de gasolina superior, Q8.30 en la regular y Q6.45 en el diésel, según los datos divulgados por el Gobierno.

Con la entrada en vigencia de la reducción, la demanda aumentó considerablemente y algunas estaciones, que habían disminuido sus inventarios, agotaron temporalmente alguno de los productos.

Demanda se duplicó

Barrios explicó que, ante el anuncio de la rebaja, los consumidores comenzaron a comprar menos combustible durante los últimos días de septiembre y las gasolineras también aplazaron pedidos para ir reduciendo sus inventarios.

El 1 de octubre, cuando entró en vigencia la medida, la demanda se duplicó respecto de un día normal, mientras las estaciones contaban con inventarios reducidos. Según el ministro, el combustible que regularmente se compra durante dos días se adquirió en uno solo.

El viernes 2 comenzó la recuperación del abastecimiento, aunque Barrios y Velásquez señalaron otro factor que dificulta la distribución: las restricciones de horario para la circulación del transporte pesado.

Velásquez explicó que esta situación afecta particularmente al área metropolitana, debido a las restricciones que se aplican desde Amatitlán hasta la ciudad de Guatemala.

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Barrios así como Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendios de Gasolinas (Ageg), consideran que el abastecimiento podría normalizarse durante este fin de semana, mientras Velásquez estima que la regularización completa podría ocurrir entre lunes y martes.

Importadores aseguran que hay producto

Velásquez explicó que algunas estaciones de servicio redujeron sus inventarios antes de la suspensión temporal de los impuestos.

Sin embargo, aseguró que Uno Guatemala cuenta con suficiente producto, además de cargamentos en camino, para atender la demanda.

La dificultad, explicó, se encuentra actualmente en la capacidad para rellenar los camiones cisterna y abastecer las estaciones, que ha sido superada por el incremento de la demanda y las limitaciones para la circulación del transporte pesado.

La empresa carga camiones durante la noche porque durante varias horas del día estos no pueden ingresar a la capital debido a las restricciones.

Ese proceso de rotación limita la capacidad de reabastecimiento, añadió.

Velásquez afirmó que la compañía incrementó sus despachos y que continuará trabajando durante el fin de semana para atender los pedidos de las estaciones de servicio.

Según indicó, un comportamiento similar se ha observado en gasolineras que no pertenecen a la red de la compañía.

Gasolineras redujeron sus inventarios

Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendios de Gasolina (Ageg), explicó que uno de los principales factores fue la incertidumbre previa a la entrada en vigencia de la suspensión de los impuestos.

Las dudas estaban relacionadas tanto con la fecha de aplicación de la medida como con el tratamiento tributario que recibirían los inventarios por los cuales las estaciones ya habían pagado IVA e IDP.

Ante esa situación, muchas gasolineras decidieron reducir sus existencias.

Derivado de ello, cuando la rebaja comenzó a aplicarse, el 1 de octubre, no existía capacidad para abastecer simultáneamente a todas las estaciones que aumentaron sus pedidos, lo que provocó faltantes temporales en algunos expendios, agregó Meléndez. Aunque expuso que la situación ya comienza a resolverse.

Respecto de los impuestos pagados por el combustible que permanecía en existencia cuando entró en vigencia la rebaja, según el contenido del decreto 22-2026 no permite acreditarlos ni trasladarlos al precio mientras se agota ese inventario.

Según el directivo, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) les informó que esos inventarios quedarían congelados para efectos tributarios y se reactivarían cuando finalice la suspensión de los impuestos.

Para ello, la SAT otorgó tres días a las estaciones para presentar el reporte de los inventarios que mantenían al cierre del 30 de septiembre. Meléndez agregó que aún esperan la publicación del reglamento respectivo en el cual se espera que se establezcan estos aspectos.

La SAT no ha respondido a la solicitud respecto del tema.

Además, las gasolineras deben reportar diariamente al Ministerio de Energía y Minas (MEM), por medio de su plataforma electrónica, los precios de los combustibles que comercializan, y cambia la forma de acreditar los impuestos, añade Meléndez.

Consumo de gasolina superior se mantiene

Los entrevistados también indicaron que mantiene el cambio en los patrones de consumo observado desde la introducción de la gasolina regular con 10% de etanol (E10R), el 22 de agosto.

Barrios y Velásquez señalaron que la migración de consumidores desde gasolina regular hacia superior se estabilizó entre 20% y 30%, aunque el comportamiento varía según cada estación.

Velásquez explicó que este cambio ya fue incorporado en los ajustes de compra de combustibles que realizan los importadores para atender la demanda.

Tanto el ministro como los representantes de importadores y expendios aseguraron que no existe ninguna instrucción o directriz para dejar de vender gasolina superior con el propósito de obligar a los consumidores a utilizar gasolina regular.