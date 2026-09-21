Guatemala paga 40.8% más por importar hidrocarburos en el 2026, qué elevó el costo

El monto de la factura petrolera de Guatemala, que se refiere al pago por los hidrocarburos importados, como los derivados del petróleo, subió 40.8% en el acumulado de enero a julio del 2026, respecto del mismo período del 2025, según los datos más actualizados del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

El costo de importación de hidrocarburos por Guatemala, también conocido como factura petrolera, que incluye diversos derivados del petróleo, entre ellos diésel, gasolinas y gas licuado de petróleo (GLP), se registró entre enero y julio del 2026 en US$3 mil 599.01 millones, equivalentes a alrededor de Q27 mil 424.4 millones al tipo de cambio actual.

El monto significa un crecimiento de 40.8%, equivalente a US$1 mil 043.3 millones (unos Q7 mil 949.9 millones), respecto del mismo período del 2025.

Diésel y gasolinas

Por tipo de combustible, la factura petrolera del diésel subió 52.2%, es decir, US$483.13 millones, y llegó a US$1 mil 408.74 millones.

En la gasolina regular, el aumento fue de 33.7%, equivalente a US$183.64 millones, y llegó a US$727.91 millones.

La importación de gasolina superior aumentó 39.5%, es decir, US$190.54 millones, y se situó en US$671.89 millones.

Las principales razones del incremento de la factura petrolera se derivan de factores como los conflictos geopolíticos registrados durante este año, según indicó recientemente el MEM al ser consultado sobre el tema y al referirse al alza de los precios de los combustibles para los consumidores.

En volumen

Sin embargo, también creció el volumen de derivados del petróleo importados, aunque no al mismo ritmo.

Según las estadísticas del MEM, de enero a julio del 2026 se importaron 32.59 millones de barriles (1 mil 368.8 millones de galones), lo que representa un crecimiento del volumen de importación de 8.4%. Esto equivale a 2.54 millones de barriles adicionales (106.7 millones de galones).

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El volumen importado de diésel creció 4.49%, con lo cual llegó a 10.4 millones de barriles (437.1 millones de galones).

En las gasolinas regular y superior, el volumen aumentó 3.33% y 3.92%, respectivamente. De gasolina regular se importaron aproximadamente 6.2 millones de barriles (unos 260.3 millones de galones), mientras que de superior fueron 5.37 millones de barriles (alrededor de 225.78 millones de galones), además de otros hidrocarburos que también reportaron incrementos.

Los conflictos y su impacto

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) atribuye el aumento del precio de los combustibles a cinco sucesos geopolíticos que, junto con las tensiones en el estrecho de Ormuz, las variaciones en la oferta global y el alza de los fletes, presionan los precios internacionales. Según la institución, estos acontecimientos tienen un impacto global y afectan a Guatemala, que importa el 100% de los combustibles que consume.

Entre los principales factores menciona el conflicto entre Rusia y Ucrania, que en el primer bimestre generó ataques contra infraestructura energética; además de la guerra entre Israel y Palestina; las medidas adoptadas por Estados Unidos sobre el sector petrolero de Venezuela; así como el recrudecimiento, a partir de finales de febrero, del conflicto entre Estados Unidos e Irán y sus efectos en el estrecho de Ormuz. Más recientemente, en septiembre, los ataques contra infraestructura petrolera de Arabia Saudita y refinerías rusas, así como las restricciones en rutas marítimas clave, como el estrecho de Ormuz, el mar Rojo y Bab el-Mandeb.

El MEM añadió que estos acontecimientos han incrementado la incertidumbre y los costos internacionales del petróleo y sus derivados, con especial impacto en el diésel. Al citar el Informe del Mercado Petrolero de septiembre del 2026, de la Agencia Internacional de Energía (AIE), indicó que la menor disponibilidad de productos refinados, las restricciones a las exportaciones y la reducción de operaciones en refinerías rusas mantienen presionado el mercado mundial de diésel.

Según el ministerio, el riesgo para Guatemala no depende solo del precio internacional del petróleo crudo, sino también de la disponibilidad y el costo de los combustibles refinados, especialmente del diésel, así como de los costos logísticos de transporte.

Expuso el MEM que, aun cuando el precio del petróleo disminuya, los precios finales de los combustibles pueden mantenerse elevados debido a las condiciones de oferta, refinación, transporte y riesgo.

Precios al consumidor en Guatemala

Esta semana se volvió a experimentar un aumento de Q3 por galón de diésel entre el 7 y el 16 de septiembre. El precio del diésel llegó a Q49.36 en la modalidad de autoservicio en el área metropolitana, según el monitoreo de ese ministerio.

La gasolina superior aumentó Q1.60 y llegó a Q44.66 por galón, mientras que la regular subió Q1.65 y se situó en un promedio de Q42.58.

En servicio completo, la tendencia fue similar. El diésel llegó a un promedio de Q50.36; la gasolina superior, a Q45.68, y la regular, a Q43.57.

Precio de diésel se duplicó y las gasolinas aumentaron alrededor del 60%

El precio del diésel ha subido Q24.24 por galón, equivalente a 96.5%, durante el 2026, al pasar de Q25.12 por galón, registrado en enero, a Q49.36 el 16 de septiembre, según el monitoreo del MEM sobre los precios promedio en la modalidad de autoservicio en la capital.

En el caso de la gasolina superior, el alza es de Q17.15 (62.3%) en el mismo período, al pasar de Q27.51 por galón en enero a Q44.66 el 16 de septiembre.

La gasolina regular registra un incremento de Q16.05 (60.5%) en el mismo período, al pasar de Q26.53 por galón en enero a Q42.58 el 16 de septiembre.

Impacta transporte, alimentos y servicios

Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), indicó que ese incremento de la factura petrolera confirma la realidad respecto del aumento de los precios de los combustibles, reflejo de la crisis económica.

Respecto del alcance, explicó que incide de forma negativa en aspectos relevantes, como el transporte de bienes que circulan en la economía y la movilidad de las personas, por lo que ahora resulta más caro desplazarse y transportar productos.

Prado refirió que el impacto también se refleja en la inflación. Aunque el reporte de la factura petrolera aún no incluye agosto, el analista indicó que ese mes registró uno de los ritmos inflacionarios más altos de los últimos meses, lo que evidencia el impacto económico ocasionado por el alza en el precio de los combustibles debido, principalmente, a lo que sucede en Medio Oriente.

Agregó que es evidente el impacto del conflicto en Medio Oriente sobre el incremento de los precios de los combustibles y que ello llevó a las autoridades a proponer una combinación de precio tope y subsidio que el Congreso aprobó, pero cuyo efecto la ciudadanía aún no percibe en sus bolsillos.

El Congreso, a propuesta del Gobierno, aprobó el Decreto 21-2026 para otorgar un subsidio de Q2 mil 500 millones con el fin de que el precio al usuario sea de Q39 por galón de diésel y gasolina regular, y de Q41 para la gasolina superior. La diferencia con el precio de venta será cubierta por el Estado; sin embargo, aún falta concluir el proceso legislativo, remitir el decreto al Ejecutivo y que sea sancionado por el presidente de la República.

Entre el 28 de abril y el 2 de julio del 2026 estuvo vigente un subsidio de Q8 por galón de diésel y de Q5 por galón de gasolina. El monto aprobado fue de Q2 mil millones y se ejecutó Q1 mil 932 millones.