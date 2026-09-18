Transportistas de carga advierten del impacto del alto costo del combustible en los alimentos

Integrantes de diferentes gremiales de transporte de carga ofrecieron una conferencia de prensa este viernes 18 de septiembre para compartir su postura sobre el alto costo del combustible y afirmaron que el principal sector afectado es el de alimentos.

Indicaron que el precio del galón de diésel ha aumentado constantemente desde diciembre del 2025, aunque registró un descenso durante el reciente subsidio.

Afirmaron que hay una crisis en el transporte de carga generada por el alto costo del combustible y que reflejo de ello es que el precio del galón de diésel supera los Q49 en autoservicio, aunque podría ser mayor fuera del área metropolitana.

Agregaron que el aumento de los costos de operación se transfiere a los consumidores y que los alimentos son los más afectados.

Afirmaron que, ante esta situación, se han visto obligados a buscar recursos financieros para cumplir los compromisos con las empresas, además de adquirir otros insumos para las unidades.

Las gremiales indicaron que el aumento del precio del galón de diésel supera la capacidad de absorción de las empresas transportistas y lo establecido en los contratos comerciales vigentes, lo que reduce la liquidez necesaria para mantener las operaciones y garantizar el abastecimiento nacional.

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Alertaron de que el precio del diésel aumentó con mayor rapidez que las tarifas de flete. Este desfase perjudica a los transportistas, incrementa los costos de las empresas y del comercio y, finalmente, afecta a los hogares y al consumidor.

Compartieron que, según el Instituto Nacional de Estadística, en agosto del 2026 los alimentos y el transporte registraron las mayores incidencias en la variación mensual de los precios.

Según la estimación técnica elaborada por ese sector al Decreto 21-2026 , los Q2 mil 500 millones tendrían una duración máxima aproximada de 99.3 días si se destinaran exclusivamente al diésel. Si también se incluyen las gasolinas regular y superior, el período de cobertura sería considerablemente menor.

Peticiones de transportistas por el costo del combustible

Que las autoridades efectúen un monitoreo transparente para evitar abusos y especulaciones

Piden que las propuestas ante el alto costo del combustible tengan contenido técnico y no solo político, y que sean más efectivas las acciones de diálogo y las del Ministerio de Energía y Minas

Completar sin más demora el proceso del Decreto 21-2026 y priorizar el diésel para proteger la cadena productiva y el transporte de carga

Implementar un fondo de estabilización permanente y contracíclico, con una fórmula matemática dinámica basada en la propuesta presentada por este sector sobre la Iniciativa 6726 ante la Comisión de Finanzas del Congreso

Las solicitudes están dirigidas formalmente a los organismos Ejecutivo y Legislativo.

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Con información de Ángel Oliva