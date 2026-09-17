¿Cuánto costaría el galón de gasolina y diésel si se elimina el IDP y el IVA?

Ante la reciente escalada en el costo de los combustibles, el Congreso de la República analiza una propuesta que busca la suspensión temporal del Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) y un recorte del 65% en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

De llegar a aprobarse en el pleno, esta reducción de impuestos se combinaría con un aporte estatal extraordinario para fijar precios topes a los combustibles en todo el país.

Para entender el impacto de la propuesta más reciente que ya dictaminó el Congreso, es necesario conocer cómo se cobra cada quetzal de tributos en la gasolinera.

La legislación guatemalteca establece dos impuestos directos al combustible:

Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP): una tarifa fija por galón (Decreto 38-92). Gasolina Superior: Q4.70 por galón

Q4.70 por galón Gasolina Regular: Q4.60 por galón

Q4.60 por galón Diésel: Q1.30 por galón Impuesto al Valor Agregado (IVA): una tasa del 12% (Decreto 27-92), pero no se cobra sobre el IDP, sino únicamente sobre el valor neto del combustible para evitar una doble tributación.

Ejemplo de referencia

Si la gasolina superior se vende a Q45.00 en bomba, el desglose se calcula así:

Paso 1 (resta del IDP): Al precio total se le resta la tarifa fija del IDP (Q4.70).

45.00 - Q4.70 = Q40.30

Al precio total se le resta la tarifa fija del IDP (Q4.70). 45.00 - Q4.70 = Paso 2 (Precio sin impuestos): Para quitarle el 12% del IVA a los Q40.30, se divide entre 1.12 .

Q40.30 ÷ 1.12 = Q35.98 (Precio del galón sin impuestos)

Para quitarle el 12% del IVA a los Q40.30, se divide entre . Q40.30 ÷ 1.12 = Q35.98 (Precio del galón sin impuestos) Paso 3 (Cálculo del IVA): Se resta el valor real al monto con IVA para obtener el tributo exacto.

Q40.30 - Q35.98 = Q4.32

En este ejemplo, de cada Q45.00 que paga el consumidor, Q9.02 corresponden a impuestos (Q4.70 de IDP + Q4.32 de IVA), lo que representa el 20% del precio final. Sin tributos, ese galón costaría Q35.98.

¿De qué trata la propuesta que recibió dictamen favorable?

La Comisión de Comunicaciones del Congreso dio dictamen favorable a la Iniciativa 6809, la cual propone una medida temporal por seis meses (del 15 de octubre de 2026 al 15 de abril de 2027).

Es importante resaltar que se trata de un dictamen favorable, y aún debe ser discutido y aprobado por el pleno del Congreso para convertirse en ley.

La propuesta plantea dos mecanismos combinados:

1. Rebaja de impuestos

Suspensión temporal del IDP: Se exonera el cobro de este impuesto, manteniendo únicamente Q0.30 por galón para las municipalidades (10 centavos para Guatemala y 20 centavos para el resto del país).

Se exonera el cobro de este impuesto, manteniendo únicamente (10 centavos para Guatemala y 20 centavos para el resto del país). Exención parcial del IVA (65%): El consumidor solo pagaría el 35% del IVA. En el ejemplo anterior de Q4.32 de IVA, el pago bajaría a Q1.51.

Con este ajuste tributario, el galón de gasolina superior del ejemplo (que cuesta Q45.00) pasaría a costar Q37.79 solo por el recorte de impuestos.

2. Precios topes y subsidio estatal

Dado que la sola rebaja de impuestos no alcanza para llegar a la meta propuesta por los diputados, la iniciativa contempla fijar precios topes en bomba:

Gasolina Regular: Q34.50 por galón

Q34.50 por galón Gasolina Superior: Q36.00 por galón

Q36.00 por galón Diésel: Q35.00 por galón

Para cubrir la diferencia entre los Q37.79 (precio con rebaja fiscal) y el precio tope de Q36.00, el Estado otorgará un aporte económico extraordinario (subsidio) financiado con readecuaciones presupuestarias del presente año, sin recurrir a nueva deuda pública.

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