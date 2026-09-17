UE afirma que sanciones contra 8 guatemaltecos siguen vigentes y contradice al juez Fredy Orellana

La Unión Europea (UE) aseguró este jueves 17 de septiembre que continúan vigentes las sanciones impuestas contra ocho guatemaltecos y una entidad, luego de que el juez Séptimo Penal Fredy Raúl Orellana Letona afirmara que las medidas restrictivas en su contra habían sido levantadas.

“La Delegación de la Unión Europea en Guatemala informa que continúan vigentes las sanciones impuestas a ocho personas y una entidad guatemaltecas. Los nombres de las personas y de la entidad cuyas sanciones se mantienen vigentes pueden consultarse en el texto consolidado de la Decisión PESC 2024/254 del Consejo de la Unión Europea”, informó la delegación.

El Consejo de la UE había informado el 9 de enero del 2026 que prorrogó por un año, hasta el 13 de enero del 2027, las medidas restrictivas relacionadas con Guatemala.

Según el organismo, las medidas se aplican a ocho personas y una entidad. Las personas incluidas tienen restricciones de viaje que les impiden entrar en los Estados miembros de la UE o transitar por ellos. Tanto las personas como la entidad están sujetas a inmovilización de bienes.

El pronunciamiento de la delegación ocurrió después de que Orellana asegurara en sus redes sociales que ya no existe ninguna sanción en su contra dentro de la UE.

“Por medio de la Decisión (PESC) 2026/88 del Consejo de la Unión Europea de fecha 9 de enero del 2026, fueron levantadas las medidas restrictivas impuestas con anterioridad en mi contra. Tal Decisión fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de enero del año en curso y entró en vigencia al día siguiente. Por lo que, desde el 13 de enero del 2026 no existe ningún tipo de sanción, limitación de derechos o medida restrictiva en mi contra en el territorio de la Unión Europea”, dice el comunicado publicado por Orellana.

Orellana responde a la UE

Luego del pronunciamiento de la delegación, Orellana publicó un segundo mensaje en el que insistió en que la decisión del Consejo de la UE fue modificada.

“Estimados señores: esa Decisión a la que aluden fue revisada y modificada por el Consejo de la Unión Europea. He aquí la prueba irrefutable:”, refiere Orellana.

El juez acompañó el mensaje con una imagen de la Decisión (PESC) 2026/88 del Consejo de la Unión Europea, del 9 de enero del 2026.

Prensa Libre consultó al contacto de prensa de la UE respecto de las afirmaciones de Orellana, pero no ha respondido.

Los ocho sancionados que figuran en el texto consolidado

El texto consolidado de la Decisión (PESC) 2024/254 mantiene a estas ocho personas:

María Consuelo Porras Argueta de Porres, exfiscal general y jefa del Ministerio Público Ángel Arnoldo Pineda Ávila, exsecretario general del Ministerio Público José Rafael Curruchiche Cucul, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Leonor Eugenia Morales Lazo de Sánchez, exfiscal de la FECI Fredy Raúl Orellana Letona, juez del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, juez del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal Ricardo Rafael Méndez-Ruiz Valdés, presidente de la Fundación contra el Terrorismo Raúl Amílcar Falla Ovalle, representante legal de la Fundación contra el Terrorismo

Además, figura la Fundación contra el Terrorismo (FCT) como persona jurídica sancionada.

Según el Consejo de la Unión Europea, las personas incluidas en el listado están sujetas a restricciones para ingresar o transitar por los Estados miembros de la UE y a inmovilización de bienes. La entidad incluida también está sujeta a inmovilización de bienes. Además, ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a disposición de las personas y la entidad sancionadas.

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La Delegación de la Unión Europea en Guatemala informa que las sanciones contra ocho personas y una entidad guatemaltecas continúan vigentes.



La lista consolidada de personas y entidades con sanciones en vigor se encuentra disponible en https://t.co/JjdL5ypIKa pic.twitter.com/9xX02q6NzE — Unión Europea en Guatemala (@UEGuatemala) September 17, 2026