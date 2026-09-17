Congreso conocerá hasta el martes 22 de septiembre objeciones al decreto sobre combustibles

Sin avances para conocer en el pleno las objeciones presentadas al decreto 21-2026, que propone precios de referencia para los combustibles, concluyó la semana en el Congreso, donde este jueves tampoco se llevó a cabo la continuación de la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, debido a que no se contó con el quorum necesario para continuar con este proceso.

El pasado miércoles, el presidente Bernardo Arévalo hizo un llamado al Legislativo para que los diputados conozcan a la brevedad las objeciones presentadas por el diputado de Vamos, Allan Rodríguez, a este decreto, ya que, debido a esta situación, la disposición aún no ha sido sancionada por el Ejecutivo y aún no entrará en vigor.

No obstante, al término de la sesión, el presidente del Congreso, Luis Contreras, afirmó que las objeciones presentadas por el congresista se conocerán en el pleno durante la sesión ordinaria prevista para el próximo martes 22 de septiembre.

“El martes sería lo más próximo, acuérdense que nosotros tenemos reunión de jefes de bloque el lunes, vamos a ver qué podemos consensuar de aquí para el lunes y espero en Dios que podamos tener una respuesta para el martes al pueblo de Guatemala. El martes, si tenemos quorum, se conocerán las objeciones, me imagino que eso va a pasar”, afirmó.

Contreras también explicó que una de las objeciones presentadas por Rodríguez había sido mal consignada con otro decreto que no era el 21-2026, pero unas horas después enmendó el procedimiento y efectuó la corrección debida. También comentó que la presentación de objeciones a un decreto es un derecho del cual gozan todos los diputados.

“Yo no critico a nadie aquí, todo lo que hacen los diputados están en su derecho. Objeciones, así es, cuando usted forma un decreto, nosotros mandamos la copia del decreto a todos los diputados y tienen cinco días para objetar, no es primera vez que vamos a conocer objeciones, no sé por qué le hemos hecho tanto aspaviento a esto”, afirmó Contreras.

Retiran interpelaciones

El bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) anunció que retirará las interpelaciones a los ministros que habían sido solicitadas hace algunas semanas, con el objetivo de atender y dar prioridad a la situación por el incremento de los combustibles en el país.

Según explicó el jefe de dicho bloque, Inés Castillo, el partido tomó esta decisión a pesar de que “hay razones para mantener los procesos de fiscalización en contra de los funcionarios”, debido a la crisis que hay en asuntos como salud, infraestructura y seguridad, entre otros.

“Estas interpelaciones tienen razón de ser, pero ante la demanda social y popular del pueblo de Guatemala para que podamos discutir y resolver y dar un alivio ante la crisis en los precios de los energéticos, en este momento el partido Unidad Nacional de la Esperanza, a través de su bancada, anunciamos retirar las interpelaciones y en este momento se van a ingresar a Dirección Legislativa para que no haya motivo para que el presidente del Congreso y su Junta Directiva puedan convocar a una sesión permanente”, indicó.

El jefe del bloque de la UNE agregó que el principal motivo del retiro de las interpelaciones es que la Junta Directiva pueda convocar a los diputados a una sesión permanente en la que se discuta y se dé solución a la problemática del precio de los combustibles y así poder dar un alivio a los guatemaltecos.

Previo al anuncio del retiro de las interpelaciones, los diputados de la UNE también hicieron un llamado a la Junta Directiva para que convocara a una sesión permanente con el objetivo de discutir la exoneración de los impuestos a los combustibles, principalmente el contenido de la iniciativa 6741, presentada en marzo del presente año por dicho bloque, denominada Ley de Alivio al Costo de los Combustibles, en la que se plantea la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Distribución del Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y que, según explicó Castillo, aún no ha sido leída en el pleno.

Surgen nuevas propuestas

Algunos diputados de distintos bloques legislativos presentaron este jueves otras propuestas de ley encaminadas a buscar soluciones para brindar alivio a las familias guatemaltecas ante el incremento de los combustibles. Algunos, incluso, proponen que los precios de los combustibles sean establecidos por el Gobierno y no por los importadores.

La diputada Sonia Gutiérrez, del bloque Winaq, presentó la iniciativa denominada Ley del Bono Temporal de Emergencia Familiar. Según explicó la congresista, esta propuesta de ley plantea otorgar Q500 mensuales por cada familia en condición de pobreza y pobreza extrema, hasta por tres meses, con el objetivo de beneficiar directamente a estos hogares que se están viendo afectados por el incremento de los productos de la canasta básica derivado del aumento en los precios de los combustibles.

“Estamos pensando principalmente en estos sectores más vulnerables de nuestro país porque son los que están sufriendo la crisis económica que hay. Por lo tanto, creemos que es el momento ante una emergencia internacional, porque dependemos de las importaciones del mercado, pero este apoyo vendrá a ayudar a las familias. Es un alivio, debo aclarar, que cualquier medida urgente que tomemos es un alivio mientras superemos esta crisis que nos está afectando a nivel mundial”, afirmó Gutiérrez.

Por su parte, el diputado Fidel Reyes Lee, de la bancada Bien, presentó una propuesta de ley con la que busca que los precios de los combustibles sean establecidos por el Ejecutivo y no por los importadores.

Según explicó, la iniciativa identificada con el número 6849 pretende modificar los artículos 5 y 9 de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos para que se otorgue la facultad al presidente de designar al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para fijar los precios de los combustibles cada 14 días. Con esto se evitaría cargar los precios al consumidor final, aseguró Reyes.

“Uno de los problemas del alza a los precios es que actualmente el artículo 5 y 49 de la ley de hidrocarburos faculta a los importadores para fijar libremente los precios y eso no es correcto porque se deben fijar los precios de acuerdo con el mercando, pero cuando existe competencia perfecta, eso quiere decir cuando hay muchos oferentes y también muchos demandantes”, afirmó Reyes.

El congresista también indicó que en la iniciativa se busca suspender temporalmente el IDP hasta el momento en que la inflación muestre una tendencia a la baja y será el Congreso el que decidirá en qué momento se restablecerá dicho impuesto.

Sobre las diferentes iniciativas de ley que buscan reducir precios o quitar impuestos a los combustibles y que aún se encuentran en análisis en distintas comisiones, el presidente del Congreso, Luis Contreras, aseguró que están “bien intencionadas”, pero deben contar con una fuente de financiamiento que les dé sustento.

“Aquí es de votos, hay seis, siete iniciativas de ley, todas bien intencionadas, pero también debemos tener la aprobación del Ejecutivo porque ellos son los que pagan, entonces una iniciativa que no tenga sustento económico entonces no es iniciativa solo es engañar al pueblo”, concluyó Contreras.