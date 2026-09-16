Arévalo pide al Legislativo resolver objeciones a la ley que propone precios de referencia a los combustibles

Durante la conferencia de prensa realizada la tarde de este miércoles 16 de septiembre en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Bernardo Arévalo hizo nuevamente un llamado al Congreso para que, a la brevedad, pueda remitir al Organismo Ejecutivo el decreto 21-2026, que contiene la Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles, en el que se establece como precios de referencia para la venta al consumidor final en las estaciones de servicio Q39 por galón de diésel, Q39 para la gasolina regular y Q41 para la gasolina superior, medida que estaría vigente hasta el 31 de diciembre del presente año.

Dicho decreto se encuentra en un impasse en el Legislativo debido a las objeciones presentadas por el diputado del bloque Vamos, Allan Rodríguez, quien hizo una serie de observaciones a la referida disposición, advirtiendo sobre la necesidad de que el pleno rectifique esos supuestos vicios contenidos en este, y evitar más retrasos para la entrada en vigor de la ley.

En este sentido, el mandatario hizo ver que dicho decreto es la solución más inmediata al incremento en los precios de los combustibles, ya que el precio del diésel es casi de Q50 por galón, por lo que urgió al Legislativo a que solvente a la brevedad la situación y remita al Ejecutivo el decreto para su inmediata sanción.

“Las familias guatemaltecas necesitan que la ley de precios máximos de combustibles al consumidor, el decreto 21–2026 comience a implementarse lo antes posible. Esta semana el precio del diésel ha alcanzado casi los Q50. Esta es una situación que nos afecta a todos y que tiene un efecto en la economía, no tenemos por qué seguir en ese marco. En cuanto envíen desde el Congreso de la República el decreto 21–2026 se podrá sancionar para poder poner en marcha esta legislación y lograr que inmediatamente las familias guatemaltecas pasen a pagar un precio máximo estable de Q39 en el diésel y la gasolina regular y Q41 en la superior” afirmó Arévalo.

El gobernante recalcó nuevamente que, aunque los precios internacionales continúen al alza, con este decreto los guatemaltecos estarán pagando como máximo únicamente Q39 por galón de gasolina regular y combustible diésel y Q41 por galón de gasolina superior.

Aunque el mandatario señaló que la sanción a este decreto es la medida más inmediata a la problemática, también aseguró que se mantiene abierta la puerta para continuar trabajando junto al Congreso y con la participación de otros actores para buscar otras medidas complementarias y adicionales para subsanar la situación.

“Pero eso lo podemos hacer mejor si no tenemos la presión de estar pagando Q50 por el diésel, sino estar pagando los Q39, que está como precio máximo al consumo de este (en el decreto). Ahorita, lo importante es mitigar el impacto de esos precios, podemos seguir trabajando y nosotros tenemos el compromiso para seguir buscando otras medidas para darle respuesta a esta situación” aseveró.

En cuanto a si ha tenido alguna conversación con diputados del bloque oficial para agilizar en el Legislativo las objeciones a la ley, Arévalo no dio una respuesta concreta y solamente indicó que confía en que este tema sea resuelto en el corto plazo por parte del Legislativo.

“Yo confío en que el Congreso conozca y resuelva las objeciones de una vez las objeciones que han sido presentadas a la ley y que eso nos permita pasar ya a la etapa siguiente que es el envío de la ley para su sanción al Ejecutivo”, concluyó el presidente.

Será el Congreso quién decida

Sobre la iniciativa 6809, que fue dictaminada favorablemente este miércoles por la Comisión de Comunicaciones y en la que también se establecen precios de referencia para las gasolinas regular y superior y para el diésel, el presidente indicó que será el Congreso el que decidirá el futuro de esta.

“Será el Congreso de la República el que decidirá que es lo que va a pasar con ella. Nosotros reiteramos la posición que dijimos, creemos que lo más importante es no retrasar la búsqueda de una solución como la entrada de las soluciones como la del precio máximo fijo que tenemos ahora y como puerta para seguir buscando también otras formas de hacerlo. Así que estaremos atentos a la decisión del Congreso de la República en la materia”, aseguró Arévalo.