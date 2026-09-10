El diputado Allan Rodríguez objeta el decreto que fija precios a los combustibles y complica su vigencia  

La ley que fija precios topes a los combustibles no puede entrar en vigencia hasta que el pleno conozca las objeciones contra el decreto 21-2026, que hasta ahora ha sido cuestionado únicamente por el diputado Allan Rodríguez, del bloque Vamos.

El congresista presentó un documento en el que hace sus observaciones y advierte de la necesidad de que el pleno rectifique esos supuestos vicios, lo que retrasa la entrada en vigencia de dicha ley.

El pasado martes los diputados aprobaron, luego de la presión de transportistas y líderes indígenas, una iniciativa de ley que fija precios topes a los combustibles y autoriza un nuevo subsidio.

El Legislativo destina Q2 mil 500 millones para mantener en Q39 el galón de diésel y gasolina regular, mientras que el costo de la gasolina superior estaría fijado en Q41.

Esta regulación a los precios estaría vigente hasta el 31 de diciembre, toda vez alcancen los fondos y si no existe variación en los precios internacionales, apunta el decreto.

Pero el diputado Rodríguez cuestiona el proyecto aprobado de urgencia nacional por el pleno del Congreso, al destacar que existen al menos cuatro vicios.

Falta de transparencia y poco tiempo para su análisis

Errores en el procedimiento legislativo

Inconsistencias en los precios fijados

Violación a la certeza jurídica

Fuentes de ese organismo explicaron que la Junta Directiva estaría incluyendo las objeciones al decreto en la sesión plenaria prevista para el próximo 22 de septiembre.