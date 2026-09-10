El diputado Allan Rodríguez objeta el decreto que fija precios a los combustibles y complica su vigencia  

Guatemala

El diputado Allan Rodríguez objeta el decreto que fija precios a los combustibles y complica su vigencia  

El congresista cuestiona el decreto 21-2026 que fija el costo del diésel y la gasolina regular a Q39, mientras establece a Q41 la gasolina superior.

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EN FOTOGRAFÍA: ALLAN RODRIGUEZ El Congreso de la República aprobó un subsidio que fija en Q39 el galón de diésel y gasolina regular, mientras que la gasolina superior tendrá un precio de Q41, como medida para contener el impacto del alza en los combustibles. foto Byron Rivera 08/09/2026

El diputado Allan Rodríguez de Vamos cuestionó la propuesta en la sesión plenaria del 8 de septiembre. Fotografía: Prensa Libre (Byron Rivera).

La ley que fija precios topes a los combustibles no puede entrar en vigencia hasta que el pleno conozca las objeciones contra el decreto 21-2026, que hasta ahora ha sido cuestionado únicamente por el diputado Allan Rodríguez, del bloque Vamos.

El congresista presentó un documento en el que hace sus observaciones y advierte de la necesidad de que el pleno rectifique esos supuestos vicios, lo que retrasa la entrada en vigencia de dicha ley.

El pasado martes los diputados aprobaron, luego de la presión de transportistas y líderes indígenas, una iniciativa de ley que fija precios topes a los combustibles y autoriza un nuevo subsidio.

El Legislativo destina Q2 mil 500 millones para mantener en Q39 el galón de diésel y gasolina regular, mientras que el costo de la gasolina superior estaría fijado en Q41.

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Esta regulación a los precios estaría vigente hasta el 31 de diciembre, toda vez alcancen los fondos y si no existe variación en los precios internacionales, apunta el decreto.

Pero el diputado Rodríguez cuestiona el proyecto aprobado de urgencia nacional por el pleno del Congreso, al destacar que existen al menos cuatro vicios.

  • Falta de transparencia y poco tiempo para su análisis
  • Errores en el procedimiento legislativo
  • Inconsistencias en los precios fijados
  • Violación a la certeza jurídica

Fuentes de ese organismo explicaron que la Junta Directiva estaría incluyendo las objeciones al decreto en la sesión plenaria prevista para el próximo 22 de septiembre.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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