¿Cuándo podría empezar el subsidio a la gasolina y diésel en Guatemala?

El presidente Bernardo Arévalo presentó el pasado 7 de septiembre una propuesta para establecer un precio máximo para el diésel hasta finales del 2026.

Por su parte, durante la sesión plenaria del martes 8 de septiembre, el Congreso aprobó de urgencia nacional el decreto 21-2026, Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos.

El decreto aprobado por los congresistas contempla un fondo de Q2 mil 500 millones y, además, también establece precios de referencia para los tres principales combustibles.

Los precios incluidos en el decreto aprobado son:

Q39 por galón de diésel.

Q39 por galón de gasolina regular.

Q41 por galón de gasolina superior.

¿Cuándo entraría en vigor?

El artículo 14 del decreto 21-2026 establece que la ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.

Parte del Decreto 21-2026, Decreto 21-2026, Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos.

Sin embargo, el decreto todavía no ha sido enviado al Ejecutivo para su sanción o veto.

Este 10 de septiembre, el Departamento de Comunicación Social del Congreso informó a Prensa Libre que el decreto se encontraba en el período establecido para recibir objeciones, el cual concluye el 11 de septiembre a las 16:30.

La previsión era que al terminar ese periodo fuera enviado al Ejecutivo.

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De haberse cumplido ese proceso y si el presidente lo sancionara sin modificaciones, era necesario esperar su publicación para determinar la fecha exacta de entrada en vigor.

Una objeción retrasa el envío al Ejecutivo

La situación cambió este mismo jueves, 10 de septiembre. Alrededor del mediodía, el Congreso notificó a este medio que había recibido una objeción al decreto 21-2026.

Con esta acción se postergó el envío del decreto al Ejecutivo, que estaba previsto para el 11 de septiembre. Incluso podrían presentarse más, ya que estas se recibirán hasta que se cumpla la fecha y la hora estipuladas para las recepciones de las mismas.

Ahora el Congreso podría conocer la objeción durante la sesión plenaria programada para el 22 de septiembre. A partir de lo que resuelva el Legislativo podrá continuar el trámite del decreto y, posteriormente, enviarlo al presidente de la República.

Por ello, el apoyo social temporal para fijar el precio de los combustibles no podrá entrar en vigor antes de que concluya este trámite y el decreto sea enviado al Ejecutivo, sancionado y publicado.

Por lo tanto, por ahora no hay una fecha definida, ni siquiera tentativa, para que entren en vigor los nuevos precios de los combustibles. El próximo 22 de septiembre será una fecha clave, cuando el Congreso conozca la objeción presentada y se defina si el subsidio continúa su trámite hacia el Ejecutivo.

También se consultó a la Presidencia sobre si el Ejecutivo realizará un análisis técnico del decreto y si el presidente ya tiene una postura sobre el Decreto. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia ha explicado que al recibir la versión final de decreto se hará el respectivo análisis técnico de manera prioritaria.