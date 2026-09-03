Los precios de la gasolina en Guatemala vuelven a subir: así queda el galón de la regular, superior y el diésel este 3 de septiembre

ECONOMÍA

Los precios de la gasolina en Guatemala vuelven a subir: así queda el galón de la regular, superior y el diésel este 3 de septiembre

El diésel alcanzó Q46.39 por galón este jueves, tras bajar cerca de Q1 al comenzar septiembre. La regular y superior también subieron y marcaron nuevos máximos.

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Este 3 de septiembre, el diésel subió Q2 por galón, mientras la gasolina regular aumentó Q1.31 y la superior Q1.51, en comparación con los monitoreos realizados a principios de semana. (Foto, Prensa Libre: Érick Ávila)

Este 3 de septiembre, el diésel subió Q2 por galón, mientras la gasolina regular aumentó Q1.31 y la superior Q1.51, en comparación con los monitoreos realizados a principios de semana. (Foto, Prensa Libre: Érick Ávila)

El diésel llegó a Q46.39 por galón este jueves, después de bajar cerca de Q1 al comenzar septiembre. La gasolina regular y superior también subieron.

Con este incremento, el diésel supera el máximo de Q45.39 por galón registrado el 21 de agosto y alcanza un nuevo nivel histórico, de acuerdo con los datos revisados para este monitoreo.

La diferencia también es evidente frente al precio del 1 de septiembre. Ese día, el diésel se encontraba en aproximadamente Q44.37 por galón. Este jueves pasó a entre Q46.37, lo que representa un aumento de hasta Q2 por galón en apenas dos días.

La gasolina regular también vuelve a subir

La gasolina regular tuvo un comportamiento similar, aunque con un aumento menor que el diésel.

El 17 de agosto, el galón se encontraba en alrededor de Q39.91 en modalidad de autoservicio. Al finalizar agosto, el precio había bajado y ubicaba en promedio de Q38.76 en las estaciones monitorea por el MEM.

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La reducción coincidió con la incorporación de la gasolina regular con 10% de etanol (E10) al mercado guatemalteco.

Pero este jueves el precio volvió a subir. La regular se ubicó entre Q40.09 por galón, por encima tanto del precio observado el 1 de septiembre como del valor de finales de agosto.

Frente al precio más bajo observado el 1 de septiembre, el aumento llega a Q1.33 por galón.

La gasolina superior supera los Q42

La gasolina superior también aumentó y este jueves llegó hasta Q42.09 por galón en modalidad autoservicios, según el MEM.

El 28 de agosto se encontraba entre Q40.58 en promedio en modalidad autoservicio, por lo que el precio máximo observado aumentó alrededor de Q1.51 por galón en dos días.

El MEM indicó que en algunas estaciones el incremento fue de Q0.50 por galón tanto para la gasolina regular como para la superior. Aunque si se compara con el último monitoreo de precios publicado por el MEM el 31 de agosto, los aumentos observados este jueves son mayores: de alrededor de Q1.31 para la gasolina regular y Q1.02 para la superior.

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Así han cambiado los precios

Para no perder de vista las variaciones, estos son los precios observados en modalidad de autoservicio en las estaciones monitoreadas, en 18 días que han marcado los precios históricos en el país:

FechaGasolina regularGasolina superiorDiésel
17 de agostoQ38.99Q39.99Q43.92
21 de agostoQ38.99Q39.99Q45.39
29 de agostoQ38.59Q40.59Q45.39
1 de septiembreQ38.76Q40.58Q44.39
3 de septiembreQ40.09Q42.09Q46.37
Elaboración propia con base a Monitorio MEM y monitoreo propio.

¿Por qué volvieron a subir los combustibles?

El MEM atribuyó el incremento a la situación internacional del petróleo y los combustibles.

Según la cartera, la reactivación de la confrontación en Oriente Medio, los ataques y amenazas de represalias de Irán, los ataques contra buques petroleros y comerciales y la reducción del tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz han generado preocupación por posibles interrupciones en el suministro.

Estos acontecimientos han presionado al alza los precios internacionales del petróleo y los combustibles. Como Guatemala es un importador neto de combustibles, los movimientos del mercado internacional terminan teniendo efecto en los precios nacionales.

A principios de septiembre, el precio del barril de petróleo llegó a superar los US$90, aunque todavía se encuentra por debajo de los niveles superiores a US$110 registrados durante marzo y abril.

Sin embargo, el precio que pagan los consumidores en las estaciones no depende únicamente de la cotización del petróleo. Tanto el MEM como la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg) han explicado que también intervienen otros costos, como los de refinación, transporte, almacenamiento y comercialización.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

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