“Los precios de la gasolina tardarán más en bajar”: guerra con Irán terminará tras elecciones intermedias, dice Trump

De acuerdo con información de CNN, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó este miércoles 9 de septiembre que confía en que Irán abandone sus acciones bélicas una vez que concluyan las elecciones de medio término en EE. UU. Por otra parte, reconoce que es poco probable que haya una baja en los precios de la gasolina antes de entonces.

En declaraciones a los periodistas, mientras se dirigía a la convención del Partido Republicano en Dallas, Trump afirmó que Irán intentaría perjudicarlo políticamente al prolongar la guerra hasta noviembre.

Según CNN, Trump afirmó: “Creo que los precios de la gasolina tardarán un poco más en bajar, hasta después de las elecciones de medio término”. “Están desesperados por intentar influir en las elecciones para que llegue al poder un buen grupo de personas débiles, los dejen en paz y les permitan tener su arma nuclear”.

También agregó que cree que Irán está cerca del colapso y que esto haría que busque poner fin al conflicto “inmediatamente después de las elecciones”, lo que propiciaría una baja considerable de los precios del petróleo. Además, afirmó que “ya no pueden resistir más”.

Las declaraciones del mandatario se producen luego de que el precio internacional de referencia del petróleo volvió a superar los $100 por galón, impulsado por la intensificación de los combates en Irán en los últimos días. Esto ha puesto aún más en riesgo el flujo de crudo a través del estrecho de Ormuz, informó CNN.

El incremento de los precios del petróleo podría provocar que el combustible en Estados Unidos siga aumentando, una situación que se ha convertido en un problema económico clave antes de las elecciones de medio término.

Trump ha reiterado en varias ocasiones que los precios del petróleo se desplomarán una vez que termine la guerra. Además, ha restado importancia a las posibles consecuencias políticas al afirmar que los estadounidenses apoyan la ofensiva más amplia contra Irán.Trump afirmó que es muy fácil explicárselo a los estadounidenses: “¿Permitirán que Irán tenga un arma nuclear?”. Y agregó que la respuesta es “no”.

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