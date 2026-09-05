Estados Unidos ataca tres petroleros iraníes tras afirmar que sus buques de guerra habían sido objeto de un ataque

El ejército estadounidense afirma haber alcanzado tres petroleros vinculados a Irán después de que se lanzaran misiles balísticos contra dos de sus buques de guerra en la región.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció el sábado que había “inhabilitado permanentemente” un buque cisterna cerca de la isla de Kharg y otro cerca del estrecho de Ormuz, y que había “destruido por completo” un tercero en el golfo de Omán.

Afirmó, además, haber evadido con éxito múltiples ataques del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) dirigidos contra un portaaviones y un destructor de misiles guiados estadounidenses.

En un comunicado, indicó que ningún soldado estadounidense resultó herido.

Los medios estatales iraníes informaron anteriormente que uno de sus buques cisterna había sido alcanzado frente a la costa de la isla de Kharg.

Teherán no reconoció de inmediato los ataques contra buques estadounidenses.

El almirante Brad Cooper, comandante del Comando Central, declaró el sábado: “Que el mensaje a la Guardia Revolucionaria Islámica sea claro: si atacan dos de nuestros barcos, les impondremos un coste económico aún mayor; destruiremos tres de los suyos”.

“No dudaremos en defender a las fuerzas estadounidenses y, si es necesario, destruir la limitada y vulnerable flota petrolera de Irán”.

El Comando Central (Centcom), que supervisa las operaciones militares estadounidenses en Oriente Medio, afirmó que los tres petroleros iraníes formaban parte de “una red clandestina multimillonaria que financia a la Guardia Revolucionaria Islámica y a sus aliados regionales”.

Los ataques se producen casi una semana después de la reanudación de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, tras un período de relativa calma entre las partes en conflicto.

AFP via Getty Images

A principios de esta semana, el vicepresidente estadounidense JD Vance declaró que el ejército de su país estaba investigando las afirmaciones iraníes de que los ataques estadounidenses mataron a al menos cuatro personas, entre ellas dos niños, en una boda en el sur de Irán.

La organización humanitaria Media Luna Roja iraní afirmó que la metralla de un misil impactó contra la ceremonia celebrada el martes en una casa de Sirik, lo que llevó a Teherán a declararlo un “crimen de guerra”.

El alto el fuego de 60 días entre Estados Unidos e Irán expiró formalmente el mes pasado, sin que haya indicios de que se vislumbre un nuevo acuerdo diplomático.

Días después de que expirara el alto el fuego, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que Estados Unidos pondría en marcha medidas económicas más duras contra Irán, así como contra cualquier país que lo ayude o haga negocios con él.

Estados Unidos e Israel lanzaron por primera vez ataques de gran alcance contra Irán el 28 de febrero, a lo que Irán respondió atacando a Israel, las bases estadounidenses y los estados aliados en el Golfo, y cerrando de facto el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo.

El conflicto por el estrecho ha elevado los precios de la energía a nivel mundial. Y, de cara a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre, Trump se enfrenta a presiones sobre cuánto está costando la guerra a los consumidores estadounidenses.

BBC

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.