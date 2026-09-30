Erosión del río Pinula amenaza puente que comunica Villa Hermosa con Boca del Monte

Vecinos de Villa Hermosa 1, San Miguel Petapa, que ya perdieron más de 500 viviendas y terrenos por el avance de la erosión del río Pinula, ahora temen que esta alcance el puente que comunica el sector con otras zonas del municipio y con la capital.

El punto donde el terreno continúa cediendo se encuentra a unos 10 metros de la estructura, según los vecinos, quienes aseguran que cada lluvia aumenta la preocupación por un posible colapso.

“Pues precisamente el temor creo que de todos es la caída de este puente, porque es un acceso principal para salir al área de zona 10, zona de la capital y también del área de Petapa”, explicó Daniel de León, vecino del sector 4 de Villa Hermosa 1.

De León señaló que por ese paso circulan numerosos vehículos y que el puente también es utilizado por el transporte colectivo. Aunque se restringió el paso del transporte pesado, considera que la medida no elimina el riesgo.

“Ahorita ya vi que limitaron el acceso de transporte pesado, pero eso no va a evitar que caiga el puente de un momento a otro”, afirmó.

El temor también se ha extendido a los comercios de los alrededores. Algunos han comenzado a cerrar o retirar sus pertenencias ante el avance de la erosión.

Los vecinos aseguran que el terreno todavía registra movimientos. Una de las damnificadas explicó que incluso perciben vibraciones cuando caen piedras o colapsan partes del terreno.

“Pues temor, ¿verdad? Porque si el río empieza a hacer hoyos ahí, a filtrarse, entonces sí se cae todo. Ese es el temor de todos”, relató.

La preocupación también alcanza a quienes viven del otro lado del puente.

“¿Qué vamos a hacer si el puente se cae? Porque ya no va a haber comunicación entre los sectores. Entonces va a ser un caos aquí”, expresó la vecina.

Municipalidad trabaja para contener la erosión

Ante el avance del socavamiento, la Municipalidad de San Miguel Petapa trabaja en el cauce del río Pinula. En el área se coloca roca y se construye una estructura de concreto para estabilizar el terreno y evitar que la erosión continúe hacia el puente.

El alcalde Mynor Morales explicó que la intervención busca formar un dique y, posteriormente, proteger el cauce.

“Hoy lo que estamos haciendo es enrocando toda esta zona primero para poder evitar y hacer el match con lo que está todavía bien debajo del puente y evitar que se siga socavando”, explicó Morales.

Según el alcalde, después de esa fase se trabajará en la parte inferior del puente y las obras se extenderán entre 30 y 40 metros aguas arriba.

“Nos vamos a ir 30 o 40 metros arriba para poder librar y salvar el puente principalmente y hacer la gabacha que corresponde para que después a eso nos permita que el agua baje su velocidad”, indicó.

El alcalde sostuvo que la Municipalidad ha invertido en el sector desde el 2024 y años anteriores para contener el avance del río, pero afirmó que la magnitud del problema supera la capacidad económica de la comuna.

“Es un presupuesto muy grande para controlar definitivamente el problema”, señaló uno de los técnicos que acompaña los trabajos.

De acuerdo con la explicación proporcionada en el lugar, el objetivo inmediato es evitar que el río continúe profundizando su cauce durante las próximas semanas de lluvia, mientras se buscan intervenciones de mayor alcance.

Morales también cuestionó la falta de respuesta de las instituciones del Gobierno central y señaló a la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA) como la entidad que, según su interpretación del marco legal, debe asumir un papel central en el manejo de la cuenca.

AMSA es una institución dependiente de la Presidencia de la República y tiene entre sus funciones la planificación, coordinación y ejecución de acciones relacionadas con la recuperación del Lago de Amatitlán y sus cuencas.

“Nosotros hemos estado en mesas de trabajo y lo que han usado son medidas dilatorias”, afirmó Morales, quien agregó que la comuna ha agotado las gestiones administrativas que considera necesarias antes de recurrir a acciones legales.

El alcalde indicó que la Municipalidad presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para solicitar que el Gobierno central asuma parte de la responsabilidad y destine recursos para atender el problema.

“Lo que buscamos es que el gobierno también asuma su responsabilidad”, manifestó.

Morales aseguró, además, que no han recibido una respuesta concreta de AMSA sobre una intervención en el área.

“No hemos tenido respuesta”, dijo.

La situación ocurre en un área comprendida en la declaratoria de sectores de alto riesgo establecida mediante el Acuerdo Gubernativo 179-2001, que incluye las cuencas de los ríos Villalobos y Michatoya y el Lago de Amatitlán. La norma establece restricciones para el desarrollo de proyectos en las zonas comprendidas en la declaratoria mientras persista la amenaza.

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Claudinne Ogaldes, señaló que San Miguel Petapa enfrenta una situación compleja debido a esa condición.

“Recuerden que nosotros tenemos el Acuerdo Gubernativo 179-2001 que declara esa zona de alto riesgo. Realmente ahí no debería haber infraestructura desarrollada y menos en la cuenca del río”, afirmó.

Ogaldes agregó que la declaratoria también plantea un reto para el ordenamiento territorial debido a la existencia de viviendas asentadas en sectores comprendidos en esa condición.

Conred ha señalado que el Acuerdo Gubernativo 179-2001 abarca sectores de los municipios de Villa Nueva, Amatitlán, Mixco, San Miguel Petapa, Villa Canales y Santa Catarina Pinula, entre otros puntos de las cuencas declaradas de alto riesgo.

La funcionaria también indicó que personal de la institución realizaría verificaciones para conocer la situación en el área y atender a la población afectada.

Para los habitantes de Villa Hermosa, el problema dejó de ser únicamente la pérdida de viviendas. Ahora observan con preocupación cómo la erosión se aproxima al puente y a la ruta que utilizan a diario.

Germán Galicia, vecino del sector, aseguró que el problema no es reciente y lamentó que las acciones para contenerlo hayan llegado cuando el socavamiento ya está cerca de la infraestructura.

“Esto no es de hoy, esto viene de meses, de años, desafortunadamente”, afirmó.

Galicia dijo que su familia ya perdió parte de sus terrenos y que teme que el avance termine afectando otras propiedades y el puente.

“Da tristeza ver nuestras propiedades que ha sido por años que hemos luchado con la familia”, expresó.

Los trabajos municipales continúan mientras los vecinos esperan que la intervención permita contener el río antes de que el socavamiento alcance la estructura.

La preocupación se concentra ahora en los próximos episodios de lluvia y en la posibilidad de que el cauce siga avanzando, más viviendas y comercios resulten afectados y el puente se convierta en otro punto crítico de la emergencia.

FOTOGALERÍA Erosión del suelo está a punto de dañar la estructura del puente en la colonia Villa Hermosa I Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen Click para ampliar imagen

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