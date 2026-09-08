Video muestra ataque de EE. UU. contra cinco petroleros en el estrecho de Ormuz y cuál fue la respuesta de Irán

Estados Unidos confirmó este 8 de septiembre la destrucción de cinco petroleros iraníes, como respuesta a dos ataques con misiles balísticos que fueron lanzados por la Guardia Revolucionaria Islámica contra un buque de guerra estadounidense.

Los ataques estadounidenses, según informó el Comando Central en X, alcanzaron cinco buques petroleros cerca del estrecho de Ormuz.

Previamente, la agencia iraní Tasnim, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), informó que uno de los petroleros fue atacado en Jarg, sin provocar heridos.

Por su parte, la radiotelevisión estatal IRIB reportó otra embarcación atacada en el puerto de Jask, algo más al sur del estrecho de Ormuz, también sin dejar ninguna víctima.

Tras los ataques, la Guardia Revolucionaria Iraní advirtió que los petroleros de Kuwait y Baréin serán "blanco de ataques".

La Guardia también pidió a las tripulaciones de los buques abandonar inmediatamente los puertos de ambos países, a los que acusó de ser cómplices de las acciones estadounidenses.

CENTCOM forces destroyed five Iranian crude oil carriers, Sept. 8, after the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeted a U.S. Navy warship with ballistic missiles twice over the past two days. The U.S. warship successfully evaded the attempted Iranian attacks and… pic.twitter.com/Gi8a2tloN1 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 8, 2026

Mientras las tensiones se intensifican sobre el terreno, durante el sexto mes de guerra, Estados Unidos ha intensificado este martes su presión contra Irán con la sanción de 36 entidades e individuos ligados al sector de la aviación.

Las sanciones en este caso ponen el foco en 27 compañías aéreas que aún operan en Irán, en aquellos actores que brindan apoyo a Mahan Air, la principal aerolínea privada del país, y en canales financieros y de aprovisionamiento para el sector.

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