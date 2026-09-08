Así es la enorme viga de acero de las Torres Gemelas que Trump recibió en homenaje al 11-S

Este 8 de septiembre el presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca una viga de acero, procedente de una de las Torres Gemelas, como parte de una gira conmemorativa por los 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La viga corresponde a la torre sur del World Trade Center y fue instalada recientemente en la denominada La Elipse, un parque adyacente a la residencia presidencial.

"Cuando vemos este acero, recordamos de que no importa qué amenaza o desafío enfrentemos, Estados Unidos luchará, Estados Unidos perdurará y Estados Unidos prevalecerá", dijo en un discurso el presidente Trump.

Donald Trump agregó que su país usará "todo su poder" para evitar que otro ataque como el del 11 de septiembre vuelva a ocurrir.

El evento fue organizado por la fundación Tunnel to Towers, la cual también apoya a las familias de los policías, bomberos y militares que murieron en el atentado.

Durante los últimos cuatro meses, la organización ha trasladado la viga por 21 estados y decenas de lugares emblemáticos de Estados Unidos, entre ellos el monte Rushmore y bases militares.

🚨 JUST NOW: A 21-foot steel beam from Ground Zero on 9/11 has ARRIVED outside the White House, recovered from the World Trade Center South Tower



It will now be displayed on the White House Ellipse 🇺🇸



We can't ever forget. America is being overrun by people who DON'T CARE about… pic.twitter.com/DflhPsTLp1 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 8, 2026

El recorrido concluirá el próximo 11 de septiembre en el sur de Manhattan, escenario de los atentados.

La viga, de 21 pies de largo (6,4 metros) y 16.900 libras de peso (7.700 kilos), representa, según la organización, un "símbolo de sacrificio, fortaleza y del espíritu indestructible de Estados Unidos".

El objetivo de la gira es preservar la memoria de los atentados y transmitir lo ocurrido a las generaciones jóvenes que no vivieron aquellos hechos, para que "no se olvide", señaló la organización en un comunicado.

.@POTUS: "The 16,000-pound beam lifted from the wreckage of the South Tower will forever testify to the courage and resilience and spirit of a city and a nation that saw our homeland struck, our towers knocked down and stood back up stronger, more determined, and more united." https://t.co/FOLUjsdWYM pic.twitter.com/NZrhyqXbc7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 8, 2026

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