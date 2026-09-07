Trump publica mapa con la bandera de EE. UU. sobre México y Sheinbaum responde: “No somos colonia ni protectorado”

Donald Trump, presidente de EE. UU., publicó este lunes 7 de septiembre en su red social Truth Social, una imagen de un mapa que muestra que el territorio de su país se extiende por toda Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

De acuerdo con la cadena CNN, horas después, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a través de su cuenta en X, sin mencionar directamente a Trump: “México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”.

Esta no es la primera vez que Trump comenta sobre una posible extensión del territorio de EE. UU. desde el inicio de su segundo mandato. El mandatario ha demostrado anteriormente interés en que Groenlandia forme parte de EE. UU. debido a su ubicación estratégica.

También se ha referido a Canadá como el “estado 51” y rebautizó el Golfo de México como “Golfo de América”. Sin embargo, Canadá, México y Dinamarca, que controla Groenlandia, han rechazado las declaraciones de Trump.

Sheinbaum ha asegurado que su Gobierno pretende mantener una relación cooperativa y respetuosa con EE. UU. en temas de seguridad, migración y comercio, sin ningún tipo de subordinación, según CNN. La mandataria ha declarado públicamente que la relación entre México y EE. UU. ha tenido “sus dificultades”, pero confía en alcanzar acuerdos.

El mapa de Trump se dio a conocer, además, días después de que Trump firmara una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario, que hace frontera entre EE.UU. y Canadá por el de "Lago América".

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