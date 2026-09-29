Arévalo designa a Jonathan Menkos como presidente del Banco de Guatemala y la Junta Monetaria

El presidente Bernardo Arévalo nombró este martes 29 de septiembre a Jonathan Menkos Zeissig como presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria para el período comprendido del 1 de octubre del 2026 al 30 de septiembre del 2030, informó el Gobierno en un comunicado.

Menkos sustituirá en el cargo a Álvaro González Ricci, quien ocupó la Presidencia del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria durante el período 2022-2026.

El mandatario también nombró a José Alfredo Blanco Valdés como vicepresidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala para el mismo período.

Según el comunicado del Gobierno, los nombramientos fueron efectuados en ejercicio de las atribuciones que le confieren al presidente el artículo 132 de la Constitución Política de la República y el artículo 28 de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala.

Menkos ha laborado en el Banco de Guatemala y cursó el Programa de Estudios Superiores de esa institución. Además, dirigió durante una década el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Desde enero del 2024 se desempeña como ministro de Finanzas Públicas. En esa función ha presidido el Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Consejo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

También ha sido miembro de la Junta Monetaria y gobernador ante diversas instituciones financieras internacionales, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno.

Blanco continuará en la Vicepresidencia

José Alfredo Blanco Valdés, nombrado vicepresidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala para el período 2026-2030, ocupa ese cargo desde el 2018.

Blanco cuenta con tres décadas de carrera en el Banco de Guatemala, institución en la que también fue gerente económico.

Además, ha ocupado cargos en organismos internacionales, entre ellos el Consejo Monetario Centroamericano, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Fondo Monetario Internacional.

Nombran nuevo superintendente de Bancos

Arévalo también nombró a Juan Carlos Catalán Herrera como superintendente de Bancos para el período comprendido del 1 de octubre del 2026 al 30 de septiembre del 2030.

Catalán Herrera es doctor en Economía por la Universidad de California y ha desarrollado una carrera de más de 28 años en el Banco de Guatemala, según el comunicado.

Entre otros cargos, fue subdirector del Departamento de Análisis de Estabilidad Financiera, donde estuvo a cargo del monitoreo de la solidez del sistema bancario y del riesgo sistémico. También se desempeñó como asesor III de Investigaciones Económicas.

El funcionario es especialista en estabilidad financiera, riesgo crediticio, márgenes de intermediación bancaria y transmisión de la política monetaria. Además, cuenta con formación del Fondo Monetario Internacional en supervisión basada en riesgos y prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.

Menkos, Blanco y Catalán Herrera tomarán posesión de sus respectivos cargos el 1 de octubre del 2026.

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