Huité: cronología de los ataques, los cuatro escenarios y la hipótesis sobre “Haroldito”

“Si el pueblo no tiene paz, el Gobierno tampoco”, gritaban vecinos que salieron a las calles de Huité, Zacapa, la tarde del lunes 28 de septiembre, un día después de los ataques que dejaron ocho personas fallecidas.

Algunos manifestantes vestían de negro y recorrieron calles donde ocurrió uno de los hechos más violentos: el ataque contra un vehículo en el que viajaban una madre y sus dos hijas, quienes murieron a causa de los disparos.

Casi 48 horas después, el Gobierno aún no ha dado una postura oficial integral sobre lo ocurrido. La información oficial se ha divulgado principalmente mediante comunicados y declaraciones de funcionarios.

Los hechos comenzaron la tarde del pasado domingo 27 de septiembre y se extendieron durante la noche. Informes policiales y testimonios recopilados posteriormente dan cuenta del ingreso de hombres fuertemente armados, el desplazamiento de fuerzas de seguridad y ataques en distintos puntos del municipio.

Esta es la cronología de los hechos:

17.30 horas: ingresan hombres armados

De acuerdo con uno de los informes a los que tuvo acceso Prensa Libre, testigos señalaron que alrededor de las 17.30 horas unos 20 hombres, fuertemente armados y vestidos con indumentaria tipo comando, ingresaron a Huité, a bordo de varios vehículos.

Otro informe recoge testimonios que también mencionan la presencia de dos helicópteros, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

Minutos después: llega un convoy militar

Aproximadamente 10 minutos después, a las 17.40 horas, según los testimonios consignados en uno de los informes, vecinos observaron el ingreso de un convoy de vehículos y camiones con supuesto personal militar, que se dirigió hacia el campo de fútbol.

Se registran disparos

Posteriormente se registraron disparos en el sector del campo de fútbol y en otros puntos de Huité.

La información disponible hasta ahora no permite establecer de manera definitiva cómo se desarrolló la secuencia de los distintos hechos. Las autoridades investigan si existe relación entre los ataques registrados en los diferentes sectores.

Ataque en el ingreso de Huité

Según la información recopilada por los investigadores, hombres armados se desplazaron posteriormente hacia el ingreso de Huité. En ese sector fue atacado un vehículo en el que viajaban tres mujeres. Las víctimas murieron dentro del automóvil.

Videos que circularon en redes sociales mostraron el vehículo después del ataque y a personas en el lugar.

18.01 horas: PNC recibe el reporte

A las 18.01 horas, la Policía Nacional Civil recibió el reporte de un ataque armado ocurrido en el barrio El Campo.

23.40 horas: comienzan las diligencias

A las 23.40 horas, la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) registró inicialmente cinco personas fallecidas y comenzó las diligencias en los distintos escenarios.

El Ministerio Público también desplegó personal fiscal y técnico de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri), con apoyo de la PNC para resguardar las escenas.

Lunes 28: vecinos salen a las calles

La tarde del lunes 28 de septiembre, vecinos salieron a manifestar por las calles de Huité para exigir respuestas por los ataques del día anterior.

Carlos Alexander López, concejal cuarto de la Municipalidad de Huité, encabezó parte del recorrido. Algunos manifestantes vestían de negro y recorrieron sectores donde ocurrieron los hechos, mientras exigían explicaciones sobre lo sucedido.

Los féretros son llevados a una cancha

Los féretros de las personas fallecidas fueron trasladados a la cancha del complejo deportivo municipal.

Durante declaraciones públicas, López señaló al Ejército de haber abierto fuego contra pobladores en el sector de un campo de fútbol donde, según su versión, se desarrollaba un encuentro deportivo.

Los señalamientos corresponden a la versión expresada públicamente por el concejal y forman parte de los elementos que deberán ser contrastados con las investigaciones oficiales.

Un segundo informe plantea otra hipótesis

Un segundo informe de la Policía, fechado el lunes 28 de septiembre, incorpora una hipótesis sobre el posible origen de los hechos: el grupo armado habría llegado a Huité en seguimiento de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, conocido como “Haroldito”, quien presuntamente se encontraba en el barrio El Campo.

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Martes 29: MP confirma ocho fallecidos

La Fiscalía informó posteriormente que los hechos dejaron ocho personas fallecidas: tres mujeres y cinco hombres.

La Fiscalía informó que procesó cuatro escenas del crimen ubicadas en el ingreso al municipio, el barrio El Campo, el caserío El Corralito, aldea El Encinal, y las inmediaciones de la Escuela Oficial de Párvulos.

En esos lugares fueron localizadas siete personas fallecidas, tres mujeres y cuatro hombres, con heridas producidas por arma de fuego. Una octava víctima, que había sido trasladada herida a un centro asistencial, murió posteriormente.

Durante el procesamiento de las escenas, el MP reportó la recolección de 77 indicios balísticos, además de otros elementos de interés.

Municipalidad publica esquelas

La Municipalidad de Huité publicó una esquela con fotografías y nombres de siete de las personas fallecidas y expresó sus condolencias a las familias.

“Nos unimos a su pesar, elevando nuestras oraciones para que Dios les brinde fortaleza, consuelo y paz en estos difíciles momentos. Que sus almas descansen en paz”, indicó la comuna.

La Municipalidad también anunció la suspensión de la feria de la localidad de San Francisco.

Preparan los sepelios

Medios locales informaron que los sepelios de las víctimas están previstos para las 15 horas de este martes 29 de septiembre.

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