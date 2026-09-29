Un supuesto intento por capturar a “Haroldito” Lorenzana y ocho muertos: esto revelan informes policiales sobre ataque en Huité, Zacapa

Un grupo de unos 20 hombres fuertemente armados y vestidos con ropa tipo comando y militar irrumpió el 27 de septiembre en Huité, Zacapa, donde se registró un enfrentamiento que dejó ocho personas muertas. Un informe policial elaborado un día después señala que los hombres presuntamente seguían a Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, conocido comos Haroldito, requerido por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico.

La incursión derivó en ataques armados en distintos puntos del municipio. El Ministerio Público (MP) informó inicialmente de ocho personas fallecidas en cuatro escenarios.

Prensa Libre tuvo acceso a dos informes de la PNC de Zacapa que contienen información preliminar sobre lo ocurrido.

El primero, fechado el 27 de septiembre, señala que alrededor de las 17.30 horas ingresaron a Huité tres vehículos tipo picop y una camioneta agrícola con aproximadamente 20 hombres fuertemente armados y vestidos con ropa tipo comando y tipo militar.

Las personas entrevistadas por los investigadores señalaron que los hombres eran “posiblemente agentes de la DEA” —Administración de Control de Drogas de Estados Unidos—. El documento también recoge la versión de que dos helicópteros sobrevolaban el área; sin embargo, el informe no confirma que los hombres pertenecieran a la agencia antidrogas estadounidense ni establece a qué institución pertenecían las aeronaves.

Unos 10 minutos después de que los hombres con uniformes similares a los del Ejército de Guatemala llegaran a un campo donde se realizaban actividades por la feria de la localidad, ingresó un convoy de siete vehículos tipo Jeep J8 y dos camiones con personal del Ejército de Guatemala, con dirección al campo de futbol de Huité, señala el informe.

Carlos Alejandro López, concejal cuarto de la Municipalidad de Huité, dijo a los medios de comunicación que cuando los hombres armados ingresaron al campo, unos 100 vecinos participaban en una actividad deportiva.

El reporte señala que el desplazamiento se efectuaba “posiblemente a realizar alguna captura”, pero no identifica en ese apartado a la persona que buscaban los militares.

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Informe menciona a Haroldito Lorenzana

Un segundo informe de la Policía, elaborado el 28 de septiembre y relacionado con la muerte de Mario René Romero Díaz, de 63 años, señala la búsqueda de Haroldito Lorenzana Terraza.

El documento indica que el grupo fuertemente armado habría ingresado al barrio El Campo y que se suponía que sus integrantes estaban siguiendo a Lorenzana.

“Se supone que estaban en seguimiento al narcotraficante Haroldo Lorenzana, quien supuestamente estaba en el Barrio el Campo”, consigna el informe.

El mismo reporte señala que el grupo armado ingresó a la Escuela Oficial Urbana de Huité, donde se habría producido un enfrentamiento, y añade que los hombres “no logran el objetivo” y dejan varias personas fallecidas.

Ataques en distintos puntos de Huité

El MP actualizó este 29 de septiembre la información sobre los ataques y confirmó que procesó cuatro escenas del crimen en las que fueron localizadas ocho personas fallecidas: tres mujeres y cinco hombres.

En el ingreso a Huité, las autoridades localizaron una camioneta con tres mujeres fallecidas en su interior: dos adultas y una menor de edad. En ese sector también fueron recolectados 44 indicios balísticos y tres teléfonos celulares.

En el barrio El Campo fueron encontrados dos hombres fallecidos en distintos puntos. Ambos presentaban heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. En ese sector, el MP localizó 26 casquillos, dos cartuchos, un proyectil y un fragmento de proyectil.

La tercera escena se encontraba en la aldea La Oscurana, donde fue localizado otro hombre fallecido con heridas provocadas por proyectil de arma de fuego. La información proporcionada no detalla los indicios recolectados en ese lugar.

Hubo otra diligencias en el caserío El Corralito, aldea El Encinal, aunque no se precisó la cantidad ni el tipo de indicios localizados. Además, atrás de la Escuela Oficial de Párvulos fueron encontrados tres casquillos, una gorra gris con negro y un hombre fallecido.

La octava víctima es un hombre que resultó herido durante los hechos y fue trasladado a un centro asistencial, donde murió.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó a seis de las víctimas:

Carlos Donato Paiz Mateo, de 32 años

Juan Carlos Pedroza Agustín, 45

Cintia Gabriela Paz Paiz de Morales, 28

Vilma Elizabeth Paz Paiz, 56;

Uve Lisbeth Paz Paiz, 22,

Mario René Romero Díaz, 63.

Una menor de edad y un hombre continúan pendientes de ser identificados.

Huité y la estructura de los Lorenzana

Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza es señalado por autoridades guatemaltecas y estadounidenses como integrante de Los Lorenzana, organización dedicada al narcotráfico.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta US$5 millones, Q38.5 millones, por información que permita su captura.

Investigaciones anteriores de la policía también han situado a personas vinculadas con su estructura en Huité.

En el 2026, el Ministerio Público y la PNC investigaron a la estructura de Lorenzana por su posible relación con la desaparición de Claudia Pamela Rivas, directora financiera de la Municipalidad de Huité, ocurrida en noviembre del 2025.

Como parte de esas pesquisas, los investigadores identificaron 31 inmuebles relacionados con la estructura. En viviendas de la aldea La Reforma y Huité fueron localizados familiares y personas identificadas por los investigadores como escoltas de Haroldito.