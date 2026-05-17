MP y PNC investigan a estructura de “Haroldito” Lorenzana por desaparición de Claudia Pamela Rivas en Huité, Zacapa

La desaparición de Claudia Pamela Rivas, registrada en noviembre del 2025 en Huité, Zacapa, llevó al Ministerio Público (MP) y a la Policía Nacional Civil (PNC) a abrir una investigación contra la estructura de Haroldo Lorenzana Terraza, alias Haroldito, señalado por autoridades guatemaltecas y de Estados Unidos como cabecilla de una red criminal de trasiego de drogas.

Las pesquisas identifican dos posibles líneas de investigación relacionadas con esa estructura: la desaparición de Rivas y la muerte de otras mujeres en Zacapa.

Los agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) identificaron 31 inmuebles vinculados con la estructura criminal, entre ellos una vivienda de una funcionaria pública ubicada en la aldea La Pepesca, Río Hondo, Zacapa.

De las 31 diligencias de allanamiento, solo se ejecutaron 30, debido a que una fiscal del MP advirtió a los investigadores que la casa era de una funcionaria con inmunidad.

“Por orden verbal de la licenciada del Ministerio Público no se ingresa al inmueble en virtud de que es de (…) mujer quien goza de inmunidad o tiene derecho de antejuicio”, detalla el expediente.

Un juez autorizó los allanamientos en esas viviendas y en un zoológico, el cual las autoridades relacionan con la estructura de los Lorenzana.

¿Por qué allanaron las casas de los Lorenzana en Zacapa?

Las pesquisas apuntan a que Haroldito presuntamente ordenó a sus escoltas seguir a Rivas y raptarla en represalia por un supuesto mal manejo del área contable de la Municipalidad de Huité, Zacapa. Rivas fungía como directora financiera en la comuna desde enero del 2024.

Esta línea de investigación llevó a las autoridades a catear una sede municipal el 13 de abril en Huité y en inmuebles donde operan mototaxistas. En esas diligencias incautaron cinco fólderes, dos sobres y un libro con varios documentos.

Además, una fuente del MP que participó en los allanamientos comentó que se investiga a la estructura que dirige Haroldito Lorenzana por la desaparición de otras mujeres en Zacapa.

¿A quiénes identificaron en las viviendas de los Lorenzana?

De acuerdo con el expediente, identificaron a más de 30 personas, entre ellas menores de edad. Quienes estaban en las viviendas de la aldea La Reforma, Huité, eran familiares y escoltas de Haroldito Lorenzana.

En uno de los inmuebles identificaron al hermano de Haroldito, quien, según registros oficiales, no tiene orden de captura vigente.

De acuerdo con la base de datos del MP y la Policía, el familiar del presunto narcotraficante “está solvente”. En otra vivienda en ese mismo lugar identificaron a hijos y primos del cabecilla.

Además, incautaron armas y municiones, localizaron un arsenal y decomisaron Q20 mil.

Desaparición de Claudia Pamela Rivas

El 28 de noviembre del 2025, a las 22.30 horas, se activó la alerta Isabel-Claudina, tras la denuncia presentada por familiares de Claudia Pamela Rivas ante la Fiscalía de la Mujer del MP en Zacapa.

Rivas, de 30 años, originaria de Huehuetenango y residente en la colonia Guayacán, Huité, fue vista por última vez en ese municipio. Es madre soltera, auditora de profesión y directora financiera en la municipalidad de esa localidad.

Dos días después de su desaparición, el 30 de noviembre del 2025, a las 18.30 horas, fiscales y agentes de la DEIC inspeccionaron su residencia.

En el lugar localizaron dos llaves para motocicleta, una con un llavero negro con la palabra “Pulsar”. Según el informe, los objetos fueron encontrados por familiares, quienes presumen que no pertenecen a Rivas.

También indicaron que antes trabajó en la municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, y que desde enero del 2024 desempeñaba funciones en la comuna de Huité.

El 3 de diciembre del 2025, investigadores localizaron 15 indicios en una vivienda de Huité, entre ellos computadoras, teléfonos, documentos y dinero en efectivo.