Kevin Rivas declara en el juicio por la muerte de su prima Litzy Cordón y señala a su primo como presunto responsable

Kevin Rivas Cordón enfrenta juicio como presunto responsable del crimen de Litzy Cordón, ocurrido el 5 de octubre del 2020 en Zacapa. La víctima era prima del señalado.

Rivas Cordón declaró este miércoles 13 de mayo ante el Tribunal de Mayor Riesgo B y narró su versión de los hechos, en la cual se desligó de la acusación y señaló como responsable del crimen de Litzy a su primo Andy Cordón, quien, según afirmó, le confesó el hecho.

Rivas señaló que el 5 de octubre del 2020 estaba con su abuela y luego pasó dos horas en la casa de su suegra.

“Como a las 16 horas, yo tenía que ir a traer un dinero. Recuerdo que la señora se llamaba Fabiola, la cual no recuerdo el apellido, señora jueza. Recuerdo que ella residía en la aldea Los Palmares, municipio de Teculután, Zacapa. Llego a la casa de doña Fabiola; ella me tenía que entregar la suma de Q15 mil”, relató el acusado.

Rivas contó que luego de recibir el dinero y efectuar otras diligencias regresó a su casa.

“Cuando yo regreso a mi casa de residencia, recuerdo que estaba el carro blanco, estaba parqueado en la calle y ahí estaba Andy esperando a que yo llegara y que le abriera para guardar el carro. Yo llego, me bajo de la motocicleta, abro el portón, meto la motocicleta y Andy mete el carro. Se baja y estuvimos platicando”.

El acusado afirmó que, tras recibir el dinero, habló con su pareja y le indicó que al día siguiente viajaría a la capital a una reunión de negocios y que aprovecharían para comprar un celular.

“Cuando nos alejamos de mi pareja, me dice Andy: ‘Mirá, me mandó a decir Cristian —quien era mi hermano— que tenés que cambiar tu teléfono ya’. Yo, sorprendido, le digo: ‘¿Y por qué tengo que cambiar teléfono si anduvo en el carro todo el día? ¿Qué tiene de malo mi teléfono?’. ‘Yo no sé —me dice—, yo solo sé que lo tenés que cambiar ya’”.

De acuerdo con su declaración, Kevin señaló que acordaron con Andy la hora en que saldrían al día siguiente —6 de octubre del 2020— desde Teculután hacia la capital.

“En el transcurso de la noche yo llamo del teléfono de mi pareja, yo llamo a mi hermano. No me contesta. Del teléfono que anduvo todo el día en el carro, yo le hago una llamada directa a mi mamá. ‘Madre, quiero hablar con Cristian’, y me dice que no había llegado a la casa”, amplió Rivas, quien señaló que tiempo después su hermano devolvió la llamada al teléfono de su pareja y le cuestionó sobre lo dicho por Andy.

“Andy me dijo que tenía que cambiar mi teléfono de una forma urgente y me dice: ‘Sí, Andy hizo un cagadal’. ‘¿Qué está pasando? ¿Qué tiene que ver mi teléfono en ese problema?’. Viene él y me dice que en ese momento no me podía explicar y que en el momento oportuno lo haría. ‘Solo haceme caso, cambia el teléfono’”, agregó.

Según el relato del acusado, el 6 de octubre él, su pareja y su primo Andy Cordón viajaron a la capital para una reunión. Al salir de esta se dirigieron a un centro comercial en la zona 11, donde harían la compra de un celular.

Al llegar a la tienda no encontraron el color deseado del celular y el vendedor les indicó que había existencia en una sucursal en Antigua Guatemala. Recordó que decidieron viajar a dicho lugar para comprar el celular, pero en el trayecto pasaron a un restaurante de comida rápida y fue ahí donde Kevin encaró a su primo Andy.

“Mi pareja se va al sanitario y yo me quedo solo con Andy. Yo lo confronto y le digo: ‘Mirá vos, ¿qué está pasando? ¿En qué estás vos involucrado?’. Yo lo empecé a presionar. ‘Decime la verdad, ¿en qué estás vos involucrado? ¿Por qué la urgencia de cambiar mi teléfono? ¿Qué está pasando?’”.

De acuerdo con lo relatado y ante el cuestionamiento de Rivas, Andy le habría confesado su participación en el crimen de la joven.

“Él, de tanta presión que yo le hice, él me confiesa que él estaba involucrado en el secuestro y asesinato de Litzy. Yo le digo: ‘Sos un pendejo. ¿Cómo hacés algo de ese nivel? ¿Cómo hacés eso? Nosotros no somos unas personas así’. Viene él y me dice: ‘Te voy a ser sincero, el teléfono que vos dejaste en el carro fue el que utilizamos para extraer el chip de Litzy y meterlo a tu teléfono. Por eso era la urgencia de que cambiaras el teléfono que yo estaba usando’”, afirmó en su declaración.

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Después de la confrontación, continuaron su trayecto hacia Antigua Guatemala, compraron el celular y regresaron a Zacapa. En el camino a su domicilio, Rivas señaló desperfectos mecánicos de su vehículo en el kilómetro 85 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de El Rancho. Lugar donde encontraron a un conocido, quien los remolcó hasta su vivienda en Teculután, Zacapa.

Ese 6 de octubre, el acusado señaló que asistió al velorio de Litzy, donde se encontraban familiares, entre ellos su hermano Cristian, con quien conversó sobre lo ocurrido.

“Le digo a Cristian: ‘Mirá, ya me comentó Andy que él está involucrado en el secuestro y asesinato de Litzy y ya me comentó Andy que el teléfono donde introdujeron el chip de Litzy era el que yo usaba’. Y él me dice: ‘No tengás pena, yo voy a ver cómo resuelvo eso’. Se queda así, yo me voy a mi casa y la verdad, señora jueza, yo mi vida la seguí normal, hacía lo cotidiano. Andy siempre llegaba a mi casa y yo siempre lo confrontaba cuando podía, y él evadía, buscaba cómo no quedarse solo conmigo para no platicar el tema. Yo me molesto y le digo que ya no quiero que vengás a la casa porque me metiste en un problema grande que yo nada tengo que ver”, narró el acusado.

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