Exnovio de Litzy Cordón declara en juicio contra Kevin Rivas e indica por qué el MP le tomó muestra de sangre

Este lunes 26 de enero continuó el juicio contra Kevin Rivas Cordón, señalado por el Ministerio Público (MP) de plagio o secuestro y asesinato en agravio de su prima, Litzy Amelia Cordón Guardado, de 20 años.

Según la investigación, la víctima estudiaba Trabajo Social en una sede universitaria en Zacapa. El 5 de octubre del 2020 fue vista por última vez mientras conducía una motocicleta en Teculután; sin embargo, un día después fue localizada sin vida. Kevin Rivas Cordón compareció en la audiencia por medio de videoconferencia.

En la audiencia de este lunes en el Tribunal de Mayor Riesgo B, durante un interrogatorio, declaró Ferdi Fabián Franco, exnovio de Litzy. Recordó que, en octubre del 2020, ella aún asistía a la universidad, e indicó que fue al lugar donde apareció sin vida, identificado como el área del caserío Los Puentes.

Añadió que el día del hallazgo no vio qué vestimenta portaba la víctima, aunque recordó la ropa de dormir que él le había dado un día antes.

También le preguntaron sobre una muestra de sangre que le fue extraída por el MP. Franco indicó que no recordaba ese momento con detalle, aunque precisó que le informaron que la muestra se tomaba por sospechas de su posible participación en el crimen.

Según Franco, no recuerda si posteriormente se le brindó alguna información sobre si había sido descartado de la investigación.

El dictamen pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), al que tuvo acceso Prensa Libre, detalla que la joven fue golpeada, presentaba signos de sujeción por la fuerza y fue víctima de abuso sexual.

El informe revela que tenía golpes en la cara, brazos y piernas. Además, se concluyó que murió por asfixia por estrangulamiento.

