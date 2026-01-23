Padre de Litzy Cordón testifica en juicio contra Kevin Rivas, acusado del secuestro y asesinato

Édgar Cordón, padre de Litzy Amelia Cordón Guardado, testificó este viernes 23 de enero ante el Tribunal de Mayor Riesgo B durante la segunda jornada del juicio contra Kevin Rivas Cordón, acusado por el Ministerio Público de secuestrar y asesinar a su prima en octubre del 2020, en Zacapa.

El padre de la joven declaró en calidad de testigo y relató cómo se enteró del secuestro, las negociaciones para lograr su liberación, la búsqueda y posterior hallazgo del cuerpo.

Durante el segundo día del debate se reprodujeron audios de llamadas del secuestrador, quien exigía Q5 millones por el rescate. Sin embargo, el padre de Litzy solo logró reunir Q42 mil.

En la audiencia también se leyó un mensaje que habría sido enviado al padre de la víctima, en el que se menciona a otro supuesto implicado en el secuestro y asesinato. Esa persona fue asesinada a balazos tres años después.

“Venguémonos de la muerte de nuestra muchachita, ella no puede quedar impune. Vos tenés los recursos para hacerlo, yo te voy a ayudar a decirte quién fue y vos planeás las cosas. Hacelo bien para que no te vayas a ver involucrado ni nada. Muy familia tuya podrá ser ese maldito, pero que caiga quien tenga que caer. Pero tenés que vengar a tu hija. No le digás nada a la Policía, hacé justicia vos mismo. Yo ya estoy haciendo lo mismo. Agarralo, hacelo sufrir y sacale quiénes más están involucrados, pero quien la mató es Andy Cordón, tu vecino”, dice el mensaje que fue leído por una de las juezas a solicitud de la defensa del acusado, quien asistió a la audiencia de forma virtual.

Detalles

El 15 de enero del 2026 comenzó el juicio contra Kevin Manolo Rivas Cordón, acusado por el Ministerio Público (MP) de plagio o secuestro y asesinato en agravio de su prima, Litzy Amelia Cordón Guardado.

Litzy estudiaba Trabajo Social en la Universidad Rafael Landívar, sede Zacapa. Fue vista por última vez el 5 de octubre del 2020, mientras conducía una motocicleta tipo pasola en Teculután. Un día después, su cuerpo fue hallado sin vida.

El caso llegó al Tribunal de Mayor Riesgo B, donde la Fiscalía contra el Delito de Femicidio presentó sus alegatos iniciales. Según la investigación, el crimen fue planificado.

“Esto empieza en la aldea Barranca, Barranca Seca, y se va realizando esa persecución hasta que se logra por parte de las personas que acompañaban a Kevin Manolo Rivas Cordón, y que habían hecho ya una conspiración para el secuestro de Litzy Amelia Cordón Guardado”, explicó la fiscal.

Luego del secuestro, la familia de Litzy recibió una llamada en la que se exigían Q5 millones por su liberación. Al no obtener el dinero, los responsables tomaron una decisión fatal.

“Al no obtener por parte de la familia el pago, ¿qué sucede? Se le da muerte a la víctima”, afirmó el fiscal ante el tribunal.

El dictamen pericial del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), al que tuvo acceso Prensa Libre, detalla que la joven fue golpeada, presentaba signos de sujeción por la fuerza y fue víctima de abuso sexual.

El informe revela que Litzy tenía golpes en la cara, brazos y piernas. Además, se concluyó que murió por asfixia por estrangulamiento.