Crimen contra Litzy Cordón: los rasgos de misoginia, odio y tortura que analistas señalan en el caso

El juicio de Kevin Rivas comenzó por el crimen contra Litzy Cordón, cuya muerte causó conmoción. Investigadores señalan que hubo saña y menosprecio hacia la víctima.

Analistas coinciden en que el crimen contra Litzy Cordón fue planificado y cometido con saña, con indicios de tortura, misoginia y ruptura del vínculo familiar. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

El 15 de enero de 2026 comenzó el juicio contra Kevin Manolo Rivas Cordón, señalado por el Ministerio Público (MP) como presunto responsable del secuestro y asesinato de su prima, Litzy Amelia Cordón Guardado, una joven estudiante de Trabajo Social de 20 años, originaria de Teculután, Zacapa. Según la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, el crimen fue premeditado y ejecutado con extrema violencia.

Litzy fue vista con vida por última vez el 5 de octubre del 2020. Su cuerpo fue localizado sin vida un día después. La autopsia reveló signos de violación, golpes y estrangulamiento.

Violencia dentro del vínculo: “La dejó de ver como familia”

Durante la transmisión del programa de Guatevisión, Impacto Directo, los analistas abordaron los aspectos psicológicos y sociales que rodean este crimen. Coincidieron en que la violencia fue desproporcionada y deliberada:

“Es una muerte bastante dolorosa donde también se da una manifestación de lo que es violación y tortura”, se enfatizó durante el programa.

Uno de los elementos más alarmantes, según los especialistas, fue la relación de parentesco entre víctima y victimario. “Para él, secuestrarla y asesinarla, definitivamente dejó de verla como familia”, dijo una de las analistas, subrayando que el crimen podría tener raíces en una venganza personal o una actitud misógina.

Frialdad, planificación y perfil antisocial

Los comentaristas del programa coincidieron en que el acusado mostró características propias de un perfil peligroso:

“Es una persona con frialdad emocional, altamente agresiva, egocéntrica y con comportamientos antisociales”, se dijo al analizar su conducta en las imágenes del juicio.

La indiferencia del acusado durante la audiencia también fue tema de debate. “No se ve ningún remordimiento, nada que ver”, señaló uno de los comentaristas, quien incluso afirmó: “Tiene cara de mente maestra”.

Crimen con saña y retraso judicial

Los expertos lamentaron que hayan transcurrido más de cinco años para que el caso llegara a juicio, pese a la existencia de pruebas que consideraron contundentes.

“¿Cómo es posible que tengan que pasar seis años para que podamos llegar a un debate, cuando todas las pruebas ya se tenían desde un principio?”, cuestionaron.

También mencionaron detalles del informe del Inacif como indicios de violencia sexual, como la ropa interior al revés y restos de fluidos.

Lo que dice el MP sobre el caso

El Ministerio Público sostiene que el crimen fue ejecutado con dolor. Al no obtener el rescate de Q5 millones exigido a la familia, los responsables golpearon, torturaron y asesinaron a la víctima. “No murió por accidente ni por enfermedad. Fue asesinada con dolor”, dijo el fiscal.

El cuerpo fue abandonado en un terreno baldío, lo que para el MP refleja “saña y menosprecio a la víctima”.

