Desaparición de Claudia Pamela Rivas: MP y PNC desarrollan allanamientos en sedes municipales de Huité

Justicia

Desaparición de Claudia Pamela Rivas: MP y PNC desarrollan allanamientos en sedes municipales de Huité

Autoridades continúan con allanamientos en Zacapa por desaparición de Claudia Pamela Rivas.

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CASO CLAUDIA PAMELA RIVAS

Continúan las diligencias por la desaparición de Claudia Pamela Rivas. (Foto Prensa Libre: compartida por el MP)

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) llevan a cabo este lunes 13 de abril allanamientos en Huité, Zacapa, por la desaparición de Claudia Pamela Rivas.

Las diligencias se desarrollan en sedes municipales y en la comuna de Huité, según fuentes.

El domingo, autoridades efectuaron diligencias en 30 inmuebles en Huité, Río Hondo y Usumatlán, en Zacapa, como parte del seguimiento a la desaparición de Rivas, registrada en noviembre del 2025.

En las diligencias participaron 70 fiscales, 1,167 agentes de la PNC, 77 investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal, así como personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica y de la División de Información Policial.

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El 28 de noviembre, a las 22.30 horas, se activó la alerta Isabel Claudina número 2025/1682, tras la denuncia presentada por familiares de Claudia Pamela Rivas ante la Fiscalía de la Mujer del MP en Zacapa.

Rivas, de 30 años, originaria de Huehuetenango, residía en la colonia Guayacán, en Huité, municipio donde fue vista por última vez.

Rivas, de profesión auditora, laboraba como directora financiera en la municipalidad de esa localidad.

Para leer más: Hallan llaves sospechosas: qué se sabe sobre la desaparición de Pamela Rivas, trabajadora de la municipalidad de Huité

Según allegados, Rivas se comunicaba a diario con su hijo de 7 años. También indicaron que trabajó en la municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, y que desde enero del 2024 desempeñaba funciones en la comuna de Huité.

Las diligencias continúan este lunes.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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