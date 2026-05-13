Tribunal ordena recorrido por sitios vinculados con el caso Litzy Cordón en Zacapa

El Tribunal de Mayor Riesgo B ordenó este martes 13 de mayo un recorrido por distintos lugares relacionados con la investigación por la muerte de Litzy Cordón, ocurrida en el 2020 en Zacapa, durante la audiencia en la que Kevin Rivas Cordón declaró como acusado en el caso y señaló a un primo como responsable del crimen.

La diligencia fue programada para el 19 de mayo y contará con apoyo de las fuerzas de seguridad, según resolvió el Tribunal.

Entre los puntos que serán visitados figura la vivienda donde pernoctaba la víctima, ubicada en la aldea Barranca Seca, Teculután, Zacapa.

Kevin Rivas Cordón enfrenta juicio como presunto responsable de la muerte de Litzy Cordón, quien era su prima.

Durante la audiencia de este martes 13 de mayo, Rivas Cordón rindió declaración ante el Tribunal de Mayor Riesgo B y aseguró que no participó en el crimen. Según su versión, su primo Andy Cordón le confesó haber estado involucrado en el secuestro y asesinato de la joven.

El acusado relató que el 5 de octubre del 2020 recibió Q15 mil de una mujer identificada únicamente como Fabiola, en la aldea Los Palmares, Teculután, Zacapa, y posteriormente regresó a su vivienda, donde encontró a Andy Cordón esperándolo.

Según declaró, más tarde su primo le insistió en que cambiara de teléfono celular de forma urgente.

Rivas Cordón afirmó que al día siguiente viajaron a la capital junto con su pareja para asistir a una reunión de negocios y comprar un teléfono celular. Indicó que, mientras estaban en un restaurante de comida rápida, confrontó a Andy Cordón por la insistencia de cambiar el aparato.

De acuerdo con el relato del acusado, en ese momento su primo le confesó que había participado en el secuestro y asesinato de Litzy Cordón y que habían utilizado el teléfono de Kevin para colocar el chip de la víctima.

“Te voy a ser sincero, el teléfono que vos dejaste en el carro fue el que utilizamos para extraer el chip de Litzy y meterlo a tu teléfono”, declaró Rivas Cordón ante el Tribunal.

El acusado también señaló que ese 6 de octubre del 2020 asistió al velorio de Litzy Cordón y conversó con su hermano Cristian sobre lo que, según afirmó, le había confesado Andy Cordón.

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