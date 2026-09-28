Inacif identifica a seis de las siete víctimas de los ataques armados en Huité y revela las causas de muerte

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó este lunes 28 de septiembre a seis de las siete personas que murieron en varios hechos armados ocurridos el domingo pasado en Huité, Zacapa. La identificación de una menor de edad continúa pendiente.

Según la información del Inacif, las seis víctimas identificadas son Carlos Donato Paiz Mateo, de 32 años; Juan Carlos Pedroza Agustín, 45; Cintia Gabriela Paz Paiz de Morales, 28; Vilma Elizabeth Paz Paiz, 56; Uve Lisbeth Paz Paiz, 22, y Mario René Romero Díaz, 63.

El Inacif estableció como causa de muerte de las seis personas heridas producidas por proyectil de arma de fuego. La información proporcionada no precisa aún la identidad ni la causa de muerte determinada por el Inacif para la menor.

Al menos siete personas murieron, entre ellas la menor, en cuatro hechos armados registrados en igual número de lugares de Huité. Las autoridades investigan los ataques ocurridos en el municipio, una zona afectada por la presencia de grupos narcotraficantes.

La Policía Nacional Civil (PNC) cifró en siete las víctimas y señaló que maneja la hipótesis de que los ataques "forman parte de acciones planificadas por estructuras criminales que operan en el área, con la intención de generar zozobra e inestabilidad en la región".

El Ministerio Público (MP) informó inicialmente de seis personas muertas, pero horas después la cifra aumentó a siete.

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, tres mujeres, entre ellas la menor de edad, fueron encontradas muertas dentro de un vehículo en la entrada de Huité. Los cuerpos de tres hombres fueron localizados en un barrio y en una zona aledaña.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, declaró a una radio local que las autoridades aún intentan esclarecer los hechos y aseguró que la PNC no estuvo involucrada.

El Ejército de Guatemala también negó su participación después de que en redes sociales circularan videos de hombres armados con uniformes similares a los utilizados por soldados guatemaltecos. Una fuente castrense afirmó que el Ejército no participó en ningún operativo y que el equipo que portaban los hombres de los videos no coincide con el utilizado por la institución.

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