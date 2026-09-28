Identifican a los fallecidos en Huité, Zacapa y revelan más detalles del tiroteo

Cinco personas murieron durante un enfrentamiento armado ocurrido durante la tarde y noche del domingo 27 de septiembre en Huité, Zacapa, en donde un grupo de hombres fuertemente armados ingresó al municipio y fueron recibidos a balazos.

Las víctimas identificadas son Vilma Elizabeth Paz Paiz, de 50 años; sus hijas Uve Lisbeth Paz Paiz, de 21, y Cinthya Gabriela Paz, de 27; así como Carlos Jacinto Mateo Paiz, de 26, y Juan Carlos Pedroza Agustín, de 45.

Las tres mujeres viajaban en un vehículo que fue atacado a balazos en el ingreso al municipio. Los otros dos hombres fueron localizados sin vida cerca del campo de fútbol de la localidad, según los reportes preliminares de la Policía Nacional Civil (PNC).

Defensa niega participación del Ejército

Fuentes del Ministerio de la Defensa negaron que el Ejército haya participado en el ataque o ejecutado algún operativo en Huité.

Según información proporcionada por fuentes de esa cartera, el hecho habría ocurrido por un enfrentamiento entre dos estructuras criminales presuntamente dedicadas al narcotráfico.

De acuerdo con esa versión, uno de los grupos habría ingresado al municipio durante una actividad comunitaria y habría provocado la reacción violenta de la otra estructura criminal.

Los hombres que aparecen en videos difundidos en las redes sociales, algunos con uniformes y equipo similar al utilizado por las fuerzas de seguridad, no serían integrantes del Ejército, según la versión oficial del Ministerio de Defensa.

La cartera también señaló que personal militar asignado al departamento de Zacapa llegó a Huité con la intención de prestar seguridad y atender la situación, pero algunos pobladores bloquearon las calles y no permitieron el ingreso de los soldados hacia el punto donde se registraban los hechos.

Gobernación confirma cinco muertos

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó este lunes 28 de septiembre que cinco personas murieron como consecuencia del incidente armado y señaló que las autoridades todavía recopilan información para establecer con precisión qué ocurrió.

En una entrevista ofrecida en Emisoras Unidas, Villeda dijo que necesita contar con más información antes de emitir una explicación sobre lo ocurrido.

“Es un incidente que yo necesito tener más información. No quiero adelantar una opinión de lo que ocurrió”, afirmó el funcionario.

El ministro agregó que el caso sería abordado este lunes durante en el Consejo de Ministros, en una reunión con el presidente Bernardo Arévalo. Villeda también dejó claro que la PNC no participó en un operativo en Huité ni había sido convocada para uno, según declaró durante la entrevista.

Lo que se sabe

Los primeros reportes sobre el incidente comenzaron alrededor de las 17.56 horas del domingo, cuando la PNC recibió alertas sobre disparos en distintos puntos del área urbana de Huité.

Testimonios recogidos por la Policía señalaron que varios vehículos con hombres armados ingresaron al municipio. Posteriormente se registraron disparos en diferentes sectores.

Durante la noche también circularon videos en los que se observa a hombres fuertemente armados desplazándose por el municipio. Algunas personas llevaban vestimenta similar a la utilizada por fuerzas de seguridad, lo que generó versiones sobre una posible operación estatal.

Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han confirmado que esos hombres pertenecieran al Ejército o a la PNC. La versión proporcionada por Defensa sostiene que se trataría de integrantes de estructuras criminales.

También circularon versiones que vinculaban el despliegue con la búsqueda de una persona requerida por Estados Unidos. Esa información no ha sido confirmada oficialmente.

Investigación continúa

Durante las primeras horas posteriores al hecho circularon reportes que hablaban de más de cinco fallecidos. El informe conocido hasta ahora identifica a cinco víctimas, mientras las autoridades continúan recopilando información sobre lo ocurrido.

Lea también: Guatemala, la ciudad que mide el tráfico en horas, más que en kilómetros