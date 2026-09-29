A un mes del fiambre: estos son los precios de verduras, embutidos, quesos y enlatados

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A un mes del fiambre: estos son los precios de verduras, embutidos, quesos y enlatados

Preparar el fiambre todavía no tiene un precio definitivo para el 2026, pero los primeros precios de sus ingredientes ya permiten conocer cuánto cuesta comenzar a llenar la lista de compras.

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El fiambre es un platillo que reúne verduras, embutidos, quesos, carnes y otros ingredientes cuyos precios comienzan a marcar el presupuesto de los guatemaltecos para prepararlo el 1 de Noviembre, Día de Todos los Santos en Guatemala. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión).

El fiambre es un platillo que reúne verduras, embutidos, quesos, carnes y otros ingredientes cuyos precios comienzan a marcar el presupuesto de los guatemaltecos para prepararlo el 1 de Noviembre, Día de Todos los Santos en Guatemala. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión).

A poco más de un mes del Día de Todos los Santos, una parte de los ingredientes para preparar el tradicional fiambre guatemalteco ya está disponible en comercios y mercados. Los precios encontrados en el monitoreo realizado por Prensa Libre incluyen verduras, embutidos, quesos y productos enlatados que forman parte de la preparación.

Entre las verduras, la zanahoria tiene un precio desde Q4.05 la libra, el repollo desde Q12 por unidad, la remolacha desde Q14.25 la media docena, el ejote desde Q11 la libra y el chile pimiento desde Q7.10 la libra.

En los productos enlatados, los elotitos de 241 gramos se encuentran desde Q9.90, la lata de arveja de 425 gramos se puede encontrar desde Q15.90, mientras que los palmitos de 420 gramos parten de Q56 y los espárragos de 425 gramos, de Q31.50. La aceituna rellena de 340 gramos tiene un precio desde Q26.95, los pepinillos de 215 gramos, desde Q20.50, y la sardina de 155 gramos, desde Q8.20.

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En los quesos, el queso de capas parte de Q37.50, el queso fresco de Q21.75 y el queso duro de 200 gramos, de Q20.80.

Entre los embutidos, la longaniza tiene un precio desde Q29.50, el chorizo colorado desde Q27, el jamón de pavo desde Q22 y el jamón Virginia desde Q27.25. El chorizo copetín registra una cotización de Q36.

Otros productos que pueden formar parte de la preparación también tienen precios disponibles, como las salchichas de pollo de 460 gramos, desde Q26.75; las de cerdo o pavo, desde Q29.50; la mortadela, Q19.25; y los camarones precocidos de 8 onzas, desde Q22.90.

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Algunos ingredientes todavía no están disponibles

El monitoreo también encontró productos que todavía no están disponibles en los establecimientos consultados. Entre ellos se encuentran la pacaya, col de Bruselas y  chorizo negro.

Esto significa que el costo de una compra completa para preparar el fiambre todavía puede cambiar conforme avance octubre, cuando los comercios comiencen a abastecerse de los productos que tienen mayor demanda durante la temporada.

Por ahora, los precios permiten tener una referencia del gasto y también aprovechar ofertas de temporada.

Los precios de referencia

A continuación, le presentamos los precios actuales de algunos de los ingredientes del fiambre, para que tenga una referencia de cuánto podría gastar al preparar este tradicional platillo guatemalteco.

ProductoSupermercadosMercados
VERDURAS
Zanahoria, libraQ4.05 - Q6.05Q4.81
Repollo, unidadQ12.00 - Q15.80Q20.62
Remolacha, media docenaQ14.25 - Q14.75Q17.19
Ejote, libraQ13.25 - Q15.45Q11.00
Haba, libraQ24.75
Chile pimiento, libraQ7.10 - Q12.50Q10.71
ENLATADOS Y CONSERVAS
Arveja, lata 425 gQ15.90 - Q18.35
Pacaya en hilosQ40.05
Elotitos, lata 241 gQ9.90 - Q10.00
Elotitos tiernos, 454 gQ55.75 - Q57.65
Palmitos, 420 gQ56.00 - Q59.85
Espárragos, 425 gQ31.50 - Q36.25
Cebolla en vinagreta, 450 gQ33.95
Aceituna negra, 350 gQ14.75 - Q19.85
Aceituna rellena, 340 gQ26.95 - Q28.60
Aceituna simple, 100 gQ9.55 - Q10.15
Alcaparras, 125 gQ14.15 - Q14.20
Pepinillos enteros, 215 gQ20.50 - Q21.45
Sardina, 155 gQ8.20 - Q9.80
QUESOS
Queso de capasQ37.50 - Q39.30
Queso frescoQ21.75 - Q37.80
Queso tipo americano blanco, 227 gQ28.00 - Q31.85
Queso tipo americano amarillo, 225 gQ28.50 - Q31.85
Queso duro, 200 gQ20.80 - Q25.50
CARNES Y EMBUTIDOS
Pechuga de pollo con hueso, libraQ15.75
Carne para asar, libraQ38.75 - Q45.50
LonganizaQ29.50 - Q32.15
Chorizo coloradoQ27.00 - Q29.30
Salchichas de pollo, 460 gQ26.75 - Q27.35
Salchichas de cerdo/pavoQ29.50 - Q32.50
SalchichónQ49.00
Chorizo copetínQ36.00
Jamón de pavoQ22.00 - Q26.85
Jamón VirginiaQ27.25 - Q29.80
MortadelaQ19.25
SalamiQ21.15
Camarones precocidos, 8 onzasQ22.90 - Q34.88
Panza de resQ25.10

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

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