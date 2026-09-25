Viajeros podrán ingresar a Guatemala hasta US$2 mil en compras realizadas en el extranjero

El Ministerio de Economía (Mineco) prepara la implementación de un cambio en la normativa aduanera regional que elevará de US$500 a US$2 mil el valor de los artículos que los viajeros pueden ingresar a Guatemala y que no son considerados parte de su equipaje personal.

La modificación fue informada por Vannia Ponce, viceministra de Integración y Comercio Exterior, durante una citación, donde explicó que el asunto fue abordado en una reunión del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (Comieco).

Según Ponce, el proceso de modificación del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (Cauca) y su reglamento (Recauca) ya fue cerrado a nivel regional y está previsto presentar el cambio en el monto límite a finales de septiembre.

Con la modificación, el valor pasaría de US$500 a US$2 mil para las compras realizadas en el extranjero que el viajero ingrese al país y que no sean consideradas de uso personal o parte de su equipaje.

Esto incluye, por ejemplo, regalos, obsequios u otros artículos adquiridos durante el viaje que no formen parte del equipaje personal. Actualmente, este tipo de mercancías debe ser informado al pasar por la aduana cuando corresponda, como parte de la información que se consigna en la Declaración Jurada Regional de Viajero.

El cambio todavía no entra en vigencia

Aunque el nuevo monto ya fue anunciado, los viajeros todavía deben aplicar las disposiciones vigentes. La modificación no comenzará a aplicarse inmediatamente después de su presentación.

Ponce explicó que todavía deberán cumplirse diferentes etapas antes de que el nuevo límite entre en vigor y calculó que faltan al menos seis meses para que pueda comenzar a aplicarse.

Esto significa que, por ahora, el anuncio no representa un aumento inmediato del monto permitido, sino una modificación que se implementará posteriormente.

Mineco explicará cómo funcionará

El Mineco tiene previsto presentar en los próximos días los detalles del cambio y trabajar con la SAT en las diferentes fases que deberán cumplirse para su entrada en vigencia.

El nuevo límite de US$2 mil todavía no está vigente. El Mineco deberá completar las etapas de implementación antes de que los viajeros puedan beneficiarse de este cambio.