Renovación de pasaporte guatemalteco: requisitos, precios y diferencias entre trámite ordinario y exprés

El pasaporte guatemalteco tiene una vigencia de cinco o 10 años a partir de la fecha en que se emite. La opción de 10 años está disponible únicamente para mayores de edad, mientras que para los menores la vigencia es de cinco años.

Pero ¿qué ocurre si el pasaporte todavía tiene algunos meses de vigencia y se necesita renovarlo? ¿Conviene esperar hasta la fecha de vencimiento? Estas son algunas consideraciones que deben tomar en cuenta los viajeros.

Viajar con un pasaporte próximo a vencer

Antes de salir de Guatemala es importante revisar la vigencia del pasaporte y los requisitos migratorios del país de destino.

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De acuerdo con información de una empresa de seguros de viaje, las condiciones para ingresar con un pasaporte próximo a vencer dependen de las disposiciones de cada país. Una de las más comunes es exigir una vigencia mínima de seis meses.

Ese plazo, sin embargo, no se aplica de la misma manera en todos los destinos. En algunos casos se cuenta desde la fecha de ingreso al país, mientras que en otros se toma como referencia la fecha prevista de salida.

Por ello, tener un pasaporte vigente no necesariamente significa que se pueda ingresar a otro país. Si el documento no cumple con el período de vigencia requerido, será necesario renovarlo antes del viaje.

¿Qué pasa con el pasaporte anterior al renovarlo?

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) establece que, cuando se realiza una renovación, el pasaporte anterior pierde su vigencia desde el momento en que se emite la nueva libreta.

Esto significa que, si una persona tiene un pasaporte al que todavía le quedan dos o tres meses de vigencia y decide renovarlo, el documento anterior deja de ser válido cuando recibe el nuevo.

Sin embargo, las visas que aún estén vigentes no necesariamente pierden su validez por la renovación del pasaporte. En estos casos, el viajero puede necesitar presentar tanto el pasaporte nuevo como el anterior que contiene la visa.

Por ello, si el pasaporte que se renovará contiene visas vigentes, es importante conservarlo, ya que el viajero podrá presentar ambos documentos cuando sea necesario.

¿Renovación Ordinaria o Exprés?

La decisión puede depender de la frecuencia con la que viaja cada persona.

Para alguien que realiza viajes ocasionalmente y puede planificarlos con suficiente anticipación, esperar hasta que se acerque la fecha de vencimiento puede ser una opción.

En cambio, para quienes viajan con frecuencia por trabajo, estudios u otras circunstancias, renovar el pasaporte con anticipación puede ayudar a evitar contratiempos, especialmente si surge un viaje inesperado.

El IGM también cuenta desde septiembre de 2025 con un servicio exprés en el Aeropuerto Internacional La Aurora, que funciona las 24 horas, los 365 días. Está dirigido a guatemaltecos que descubren poco antes de viajar que su pasaporte está vencido o que no cumple con la vigencia mínima exigida por el país de destino.

Requisitos para renovar el pasaporte

Para realizar el trámite ordinario de renovación del pasaporte para mayores de edad, el IGM solicita los siguientes documentos:

Formulario de solicitud de pasaporte guatemalteco, impreso y firmado.

Comprobante de pago original o impresión de la boleta generada mediante la banca virtual.

DPI, con copia simple y legible de ambos lados en una misma página.

Pasaporte guatemalteco anterior, en caso de renovación.

Si el pasaporte anterior fue robado, hurtado o extraviado, se debe presentar una denuncia reciente ante la Policía Nacional Civil o el Ministerio Público.

Cuando el documento está deteriorado o presenta algún daño, también debe entregarse durante el trámite.

¿Cuánto cuesta el pasaporte guatemalteco?

El precio depende del período de vigencia solicitado. El pago debe realizarse exclusivamente en agencias Banrural.

US$50: pasaporte con vigencia de cinco años.

US$85: pasaporte con vigencia de 10 años, únicamente para mayores de edad.

¿Dónde se puede tramitar el pasaporte?

Una vez que el interesado haya realizado el pago y cumplido con los trámites administrativos, deberá agendar una cita a través del sitio web del IGM. Al 12 de agosto de 2026, podrá elegir entre siete centros de emisión de pasaportes habilitados en el país.

Ciudad de Guatemala Plaza Ruta, 6a. avenida 1-27, zona 4, locales 1 al 5.

Horario: lunes a viernes, de 6:00 a 15:00 horas. Ciudad de Guatemala Plaza FPK, 11 calle 5-59, zona 9.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a 15:00 horas. Chiquimula

Centro Comercial Gran Avenida, 7a. avenida 5-47, zona 1.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a 15:00 horas. Escuintla

Km 106.5, San Juan El Paraíso, antigua carretera al Puerto San José, zona 0, San José.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a 15:00 horas. Quetzaltenango Avenida de las Américas, zona 3, segundo nivel, oficina 2, Centro Comercial Supercom Delco.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a 15:00 horas. Petén Centro Comercial Metro Plaza Mundo Maya, locales 210 y 212, segundo nivel, zona 0, Santa Elena Petén.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a 15:00 horas Zacapa Km 136.2 de la ruta al Atlántico, Río Hondo.

Horario: lunes a viernes, de 7:00 a 15:00 horas.

Recuerde que, el día de la cita también se debe presentar la boleta de pago original.

Si por algun imprevisto no puede asistir a su cita, tiene la oportunidad de repreogramarla, pero considere que debe hacerlo con 24 horas antes de la cita.