Pasaportes: Así puede renovarlo de forma exprés y gratuita en el Aeropuerto La Aurora

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) habilitó un servicio especial para quienes necesiten viajar y tengan su pasaporte vencido o por vencer en menos de seis meses.

Se trata de una extensión de vigencia del pasaporte ordinario, la cual amplía su uso por 18 meses adicionales sin costo.

Este servicio está disponible únicamente para pasajeros en caso de emergencia y se ofrece en el Aeropuerto Internacional La Aurora, tercer nivel, en el área de Servicios Especiales de Migración.

La atención es permanente, las 24 horas del día, los siete días de la semana.

✈️ ¿Tu pasaporte está vencido?

En el tercer nivel del Aeropuerto Internacional La Aurora, en Servicios Especiales de Migración, ya está habilitada la ventanilla exprés para la Extensión de Vigencia de Pasaportes.



Consulta los requisitos aquí

Además, este procedimiento no requiere una nueva toma de fotografía, lo que agiliza aún más el trámite.

Casos en los que sí aplica la extensión de vigencia

Las regulaciones internacionales de viaje exigen que todo pasajero cuente con un pasaporte con al menos seis meses de vigencia para poder ingresar a la mayoría de los países.

Es por esta normativa, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) habilitó un servicio exprés en el Aeropuerto Internacional La Aurora, dirigido a los guatemaltecos que, justo al momento de viajar, descubren que su pasaporte está vencido o no cumple con la vigencia mínima requerida.

El Departamento de Comunicación del IGM aclaró que esta extensión de vigencia únicamente puede solicitarse una sola vez por cada documento.

No aplica la extensión de vigencia

Aunque este trámite es rápido y gratuito, el IGM estableció ciertas restricciones para garantizar la validez del documento y evitar usos indebidos del pasaporte guatemalteco.

No puede aplicarse en los siguientes casos:

Pasaportes emitidos a menores de edad que ya hayan alcanzado la mayoría de edad.

Documentos emitidos antes del año 2013.

Pasaportes en mal estado.

Pasaportes con cambios en el estado civil del titular.

Pasaportes que ya han tenido una extensión de su vigencia.

Requisitos para la extensión de vigencia del pasaporte

Para beneficiarse de este servicio, los pasajeros deben presentar documentos en buen estado y cumplir con requisitos específicos, que varían según se trate de mayores de edad o menores de edad.

Para mayores de edad

DPI vigente y en buen estado o certificado de nacimiento.

Pasaporte ordinario vencido o por vencer, con al menos 2 hojas en blanco (4 páginas libres).

Para niñas, niños y adolescentes

Pasaporte vigente o por vencer, con mínimo 2 hojas en blanco (4 páginas libres).

Certificado de nacimiento vigente.

DPI vigente y en buen estado o certificación de nacimiento de quienes ejercen la representación legal del menor.

Documento que acredite la representación legal del menor y autorización correspondiente, cuando aplique.