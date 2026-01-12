Etias Europa: así serán las tres fases de implementación del nuevo sistema de autorización, fechas clave y requisitos para viajar al espacio Schengen

El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (Etias, por sus siglas en inglés), anunciado desde el 2019, será un requisito obligatorio, a partir del último trimestre de 2026, para los guatemaltecos que viajen a los países de Europa que conforman el espacio Schengen.

Aunque Guatemala está en la lista de países exentos de visado, sus ciudadanos deberán completar esta autorización electrónica previa para poder ingresar a Europa.

Este nuevo sistema se suma a los controles migratorios, pero facilita el proceso al tratarse de un trámite en línea, ágil y accesible. Una de sus principales ventajas es que puede completarse por internet en poco tiempo, y busca reforzar la seguridad de las fronteras europeas.

¿Qué es el Etias?

El Etias, European Travel Information and Authorisation System por sus siglas en inglés, es un sistema electrónico que permitirá acreditar a quienes deseen ingresar a 30 países europeos, incluyendo aquellos que integran el espacio Schengen.

Aunque no sustituye una visa, se convertirá en un requisito obligatorio de ingreso para turistas.

Los guatemaltecos, que hasta ahora tienen entrada libre sin visado de turismo, deberán acogerse a esta nueva política.

Los ciudadanos deberán solicitar su exención de visado a través del Etias, y verificar los requisitos específicos de entrada de cada país que planean visitar.

Etias Europa: cronograma de implementación

El proceso se llevará a cabo en tres fases, según ha informado la Delegación de la Unión Europea en Guatemala, que aclaró que aún no hay una fecha exacta para la habilitación del formulario en línea. Sin embargo, se espera que esté disponible entre octubre y noviembre de 2026.

Las autoridades recomendaron a los usuarios estar atentos a las redes sociales oficiales, donde se anunciará oportunamente su activación.

La implementación será progresiva y no obligatoria de inmediato, lo cual permitirá una adaptación gradual y eficaz tanto para los viajeros como para los sistemas migratorios europeos. Estas son las etapas previstas:

1. Fase de transición

Inicio: Octubre a diciembre de 2026

Duración estimada: Al menos seis meses, y puede ampliarse

Condición: El Etias no será obligatorio, pero se recomienda solicitarlo para familiarizarse con el procedimiento.

2. Fase de gracia

Inicio: Al concluir la transición

Duración estimada: Al menos seis meses, y puede ampliarse

Condición: Aunque aún no será obligatorio, solo se podrá ingresar una vez sin Etias.

3. Implementación total

Inicio previsto: No hay fecha exacta, pero si cada fase cumple el plazo mínimo, el Etias sería obligatorio a finales de 2027.

Duración estimada: Indefinida

Condición: El Etias será obligatorio. Sin esta autorización, no se permitirá el ingreso a los países del espacio Schengen.

¿Cómo tramitar el Etias?

El formulario estará disponible en el sitio oficial 👉 https://travel-europe.europa.eu, posiblemente desde octubre o noviembre de 2026.

Costo: EUR 20

Validez: Tres años o hasta que expire el pasaporte

Exentos de pago: Menores de 18 años y mayores de 70

Pago: En línea, con tarjeta de débito o crédito

Tiempo de respuesta: Desde minutos hasta 30 días, si se solicita información adicional

Es fundamental completar el formulario con datos correctos, ya que errores pueden generar retrasos o rechazos.

Requisitos para viajar a Europa con Etias

Además de obtener el Etias, los guatemaltecos deberán cumplir con los siguientes requisitos, que siguen vigentes:

Pasaporte válido

Boleto de ida y vuelta

Reserva de hotel o documentación que justifique el viaje

Solvencia económica comprobable

Seguro de viaje

El espacio Schengen

De acuerdo con un listado proporcionado por la Delegación de la Unión Europea en Guatemala, al 8 de enero de 2026, los países miembros son: