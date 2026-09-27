Dos personas mueren durante balacera en Huité, Zacapa

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Dos personas mueren durante balacera en Huité, Zacapa

La noche se tornó tensa en Huité, Zacapa, tras una balacera que dejó dos personas muertas y una herida.

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Dos personas murieron en una balacera ocurrida en Huité, Zacapa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Este domingo 27 de septiembre se registró una balacera en el barrio El Campo, Huité, Zacapa. Dos personas murieron en el ataque armado y otra resultó herida.

Socorristas señalan que el hecho ocurrió cerca de las 19 horas. Se desconoce la identidad de las víctimas.

Videos que circulan en redes sociales muestran que la balacera ocurrió cerca de un centro educativo y que en el lugar había más personas.

Las imágenes muestran que la situación se tornó tensa.

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Se consultó a la Policía Nacional Civil y al Ministerio de la Defensa Nacional para obtener más detalles de lo sucedido, pero hasta el momento no hay más información.

La persona herida fue trasladada al Hospital Nacional de Zacapa.

ESCRITO POR:

la Redacción

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