Guatemala reporta más de 10 toneladas de cocaína incautadas durante el 2026

Más de 10 mil kilogramos de cocaína han sido incautados en Guatemala durante los primeros nueve meses del 2026, según el informe de operativos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil (PNC), correspondiente al período del 1 de enero al 21 de septiembre.

De acuerdo con las cifras, este año se han decomisado 10 mil 644.53 kilogramos de cocaína. Esto representa un incremento del 37.55% respecto del mismo período del 2025, cuando se incautaron 7 mil 738.38 kilogramos.

A la lista se suman 821.47 kilogramos de marihuana, 20.70 kilogramos de crack, 9.11 kilogramos de metanfetamina, 1.89 kilogramos de ketamina, 0.15 kilogramos de anfetamina y 0.43 kilogramos de éxtasis. Además, las autoridades reportan el decomiso de 12 dosis de morfina y 32.5 dosis de fentanilo.

También se registra el decomiso de dinero en distintas monedas. En quetzales fueron incautados Q3 millones 598 mil 466.85, mientras que en dólares se contabilizan US$272 mil 909. También fueron decomisados 439 mil 412 pesos mexicanos, 25 mil pesos colombianos y 155 lempiras.

En cuanto al valor de lo confiscado, el informe establece un avalúo de Q3 mil 496 millones 287 mil 396.30, frente a Q1 mil 425 millones 423 mil 378.86 registrados en el mismo período del 2025, lo que representa un incremento del 145.28%.

Las cifras también incluyen la erradicación de 3 millones 678 mil 822 plantas de marihuana y 6 millones 542 mil 324 plantas de hoja de coca, además de la destrucción de tres laboratorios clandestinos.