Gobernación cuestiona liberación de capturados por asaltos en motocicleta y pide a jueces valorar trabajo de la PNC

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, cuestionó este viernes 25 de septiembre que 15 de las 29 personas capturadas por la Policía Nacional Civil (PNC) en operativos recientes contra asaltos cometidos desde motocicletas ya hayan recuperado su libertad, e hizo un llamado a los jueces para que valoren el trabajo policial.

Villeda dio las cifras este viernes, luego de un enfrentamiento entre agentes de la PNC y dos presuntos asaltantes en motocicleta en la Reformita, zona 12 de la capital. Los dos sospechosos resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica, según el funcionario.

El ministro afirmó que, como resultado de los operativos recientes, la PNC ha capturado a 29 personas señaladas de cometer asaltos en motocicleta, pero 15 quedaron en libertad.

También informó que dos presuntos asaltantes han muerto y otros dos resultaron heridos durante enfrentamientos con agentes de la Policía.

Villeda mencionó como ejemplo el caso ocurrido esta semana en la calzada Roosevelt, donde murió un hombre que, según el funcionario, había sido capturado un mes antes por un hecho similar y posteriormente recuperó su libertad.

El ministro también se refirió a dos sospechosos capturados en la colonia Quinta Samayoa. Explicó que fueron detenidos un jueves y que dos días después recibieron una medida sustitutiva con una caución de Q1 mil.

Ante esos casos, Villeda hizo un llamado a los jueces para que consideren, según su criterio, el impacto de sus resoluciones en el trabajo que efectúan los agentes de la PNC.

El director de la PNC, David Custodio Boteo, afirmó que varias de las armas ilegales decomisadas tienen antecedentes de haber sido utilizadas en otros hechos delictivos.

La Policía también pidió a las víctimas presentar denuncias e identificar a los presuntos responsables para aportar elementos a las investigaciones y evitar que los procesos se limiten a delitos relacionados con la portación ilegal de armas de fuego.

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