Operativo permite localizar arsenal en vehículo y la captura de dos personas en Villa Canales

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este sábado 26 de septiembre incautó un arsenal durante un operativo efectuado en Santa Elena Barillas, Villa Canales.

Según el informe policial, agentes interceptaron un vehículo en el que localizaron nueve armas de fuego.

El arsenal está compuesto por siete fusiles y dos pistolas. Además, fueron decomisadas 25 tolvas para fusil y 944 municiones de diferentes calibres.

La PNC también reportó el hallazgo de 15 piedras de crack, marihuana, droga denominada tusi, un colmillo con cocaína y una pipa. También teléfonos celulares durante el procedimiento.

En el lugar fueron detenidos dos hombres, José “N”, de 39 años, y Diego “N”, de 33, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Según la PNC, la incautación del armamento representa una acción dirigida a afectar la logística utilizada por estructuras criminales y evitar que las armas sean empleadas para cometer delitos contra la población.

Para leer más: Incautan arsenal y capturan a cinco presuntos integrantes de estructura criminal en Huehuetenango

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.